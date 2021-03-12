量販愛買宣布，歡慶「永續食物」生活概念正式上線滿周年，從即日起到3/23將推出超過100款「永續食物」生活概念商品優惠，包括有機生態米、動福蛋、肉品、海產、蔬菜、水果和烘焙等，最低下殺56折起；同時，愛買也鼓勵會員將家中需報廢的電池、光碟片、鋰電池和手機拿到賣場回收，可免費兌換HAPPYGO點數！

愛買表示，為支持台灣在地農產、優質認證產品，2020年3月正式推出「永續食物」生活概念，嚴選上百款友善畜養／耕作、產銷履歷、有機認證、提升動物福利等安心食材在賣場販售；去年適逢疫情，愛買也在同月成立生鮮「在家煮 安心吃」專區，集中陳列當季最夯食材方便民眾採買。據愛買統計，2020年「永續食物」生鮮相關商品銷量較2019年成長15％，有初步成果。

愛買表示，為歡慶「永續食物」生活概念正式上線滿周年，賣場推出超過100款有機生態米、動福蛋、肉品、海產、蔬菜、水果和烘焙等「永續食物」生活概念商品優惠，最低56折起，包含花蓮友善農耕的「天生好米有機生態一等米」、台南北門以純淨無汙染海水養殖的「產銷履歷無刺虱目魚肚」，還有人道飼養提升動物福祉的「大成人道飼養紅雞蛋」祭出68折優惠；「產銷履歷木瓜」也只要50元有找。

此外，愛買也鼓勵會員將家中需報廢的電池、光碟片、鋰電池和手機拿到賣場回收，透過環保回收可免費兌換HAPPYGO點數。據統計，愛買量販2020年共募集電池2.5萬公斤、光碟片1萬公斤、鋰電池430公斤和近8,000支手機，總計送出超過110萬點以上HAPPYGO點數。

愛買並指出，為鼓勵民眾多多支持永續地球資源的優良產品，愛買量販也推出「永續地球衛生紙」市價42折加價購優惠，即日起至3/23至賣場消費滿188元，即可用69元加購「LIVI優活抽取式衛生紙100抽X10包」1串，該款衛生紙主打採用人工培育速生林生產紙漿，不破壞自然生態。

(工商 )