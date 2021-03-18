陳美鳳、洪都拉斯為拍攝民視備檔八點檔《黃金歲月》，17日一早南下屏東，而陳美鳳有「愛買鳳」稱號，沿途狂買菱角、花生等農產品，也造福大家，宛如度假出遊心情，被洪都拉斯形容「像小孩一樣」。她劇中飾演「世界西餐廳」老闆，先前買許多漂亮新衣，正好可以用在女強人角色上。
《黃金歲月》拍攝主場景枋山車站，劇組美術團隊完美復刻70年代車站，用實木打造車站閘口以及神還原站名的看板等，也佈置車站外頭的攤販，還有陳美鳳姊妹滔藍心湄的卡帶，讓陳美鳳現場忍不住多拍幾張照，也笑說藍心湄當時造型很fashion，讚半屏山頭超適合藍心湄，笑說「（卡帶）要不是因為道具，真想直接結帳帶回家」。
有人氣王之稱的陳美鳳，這回到屏東拍戲，收到許多好友送的在地美食，屏東縣長潘孟安更送60箱枋山盛產的水果，讓劇組受寵若驚，直呼史上最狂應援美食。《黃金歲月》劇組邀請台語指導林良儒隨行，傳授符合年代感台語用詞，也讚陳美鳳、洪都拉斯很用心，即便本身台語已經說得很好，仍會找他研究。陳美鳳也感謝洪都拉斯拍戲空檔不斷與她研究劇本、對台詞，是她的「台語小老師」。
(中時 )
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