土耳其籍男星吳鳳（吳承鳳）是台灣女婿代表，吳鳳在2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），婚後育有一對女兒Ekim和Inci，幸福組成一家四口，小倆口平時不吝嗇分享生活大小事，不過陳錦玉昨（22日）晚則發文透露，有親戚認為，吳鳳夫妻都沒有打扮女兒「讓她們穿很醜」，對此，陳錦玉也大方分享她對女兒的穿搭想法。

吳鳳妻子陳錦玉昨在臉書一開頭就指出：「前陣子有個土國親戚跟我老公說，我們都沒有好好打扮自己的女兒，讓她們穿很醜」，對此，陳錦玉則強調，她是不想過度打扮女兒，陳錦玉認為，孩子自然純潔的樣子最可愛，不需要把大人的審美觀加諸在她們身上。

吳鳳妻子陳錦玉分享女兒的穿搭想法。（圖／取材自Rifat & Rynne 的鳳花雪月臉書）

陳錦玉進一步指出：「尤其我發現他們不太會因為穿了什麼而特別開心」，但如果父母花時間陪孩子，不管是出門玩或是在家說故事，他們都會很開心，同時，陳錦玉也表示，她會幫女兒買衣服、但不會買太貴的「相較起來，我覺得給他們豐富的精神糧食更重要」。

陳錦玉分享女兒的穿搭想法，獲得網友一片狂讚，其實吳鳳日前就曾發文談孩子的穿搭，吳鳳也提到，當孩子長大、衣服開始穿不下，老婆才會又買新衣服給女兒，小女兒常穿姐姐的衣服「這樣也很可愛，而且更珍惜資源」，吳鳳認為，讓孩子好好享受童年、給她們一個自由的空間最重要。

吳鳳臉書全文。（圖／取材自吳鳳 Rifat臉書）

(中時新聞網)