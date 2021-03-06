三福集團總裁蕭火綿4日過世，享耆壽91歲，考量正值疫情期間，經蕭家人協商後，將以追思會方式，連續5天開放親朋好友悼念，31日家祭後即晉塔安奉，蕭火綿兒子蕭俊傑表示，會這樣安排，主要受到疫情影響，必須降低群聚風險。

目前三福集團預計26至30日連續5天，每天上午9點至下午4點開放親朋好友悼念，地點為三福產業股分有限公司位於嘉義縣太保市現址。蕭俊傑說，父親生前曾交代「我要舒舒服服地離開！」，觀察父親最近幾天開始不太進食，食量變少，似乎已有準備要離開，以往只要發現父親有點身體不適症狀，就立即送醫，但父親不喜歡去醫院，4日那天正要送醫之際，父親選擇在家中安祥辭世，後來仍送到嘉義長庚醫院。

嘉義縣六腳鄉農家子弟出身、白手起家的蕭火綿，創辦三福集團，是國內老字號大宗物資業，經營逾半世紀，與統一集團創辦人高清愿、林坤鐘並稱三巨頭，也是美國前總統布希父子、柯林頓民間友人，政商影響力大，早年曾為前法務部長蕭天讚、前副總統蕭萬長選立委時操盤，但行事十分低調。

(中時 )