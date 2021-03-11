藝人麻衣2014年閃嫁台塑集團長孫王泉仁，婚後生下一子，近年卻屢傳婚姻亮紅燈，不常用社群網站更新近況的她，今（11日）在日本311大地震屆滿10周年的日子難得發文，發文時間更藏著暖心意義。

日本311大地震發生滿10年，麻衣今就在推特寫下「默禱」，發文時間為日本時間2點46分，正是地震發生的時間，小細節藏著用心。當年311地震時，麻衣人在東京錄製外景節目，回到台灣後即卸下手邊工作，加入主持賑災募款晚會。

麻衣發文時間是311地震發生的時間。（圖／翻攝自推特）

麻衣和王泉仁近年頻傳婚姻觸礁，2019年更爆出兩人已在新加坡註銷婚姻，但兩人從未對外說明，當時麻衣曾在私人臉書怒發文：「媒體寫的亂七八糟，回來日本很peace，我們在日本自由自在。」去年5月也久違分享兒子近況，曬出母子一起烘焙餅乾的照片，母子生活樸實溫馨。

而目前麻衣帶兒子在東京生活，平常鮮少更新動態，除了去年9月小鬼過世，她曾發文悼念，感謝寫下：「別忘記在遠遠的東京也有人在想念你的。不會忘記你的笑容，不會忘記你的笑聲，不會忘記你的一切。太想念你了。」日前則是轉發總統蔡英文推廣鳳梨的貼文，大讚：「台灣鳳梨又甜又香，真的好好吃啊，支持支持」。

(中時新聞網)