迎接下周一3月8日國際婦女節，花旗台灣由員工自主成立的Citi Women’s Network 員工社群規劃了一系列溫馨活動，邀請社會上成功女性與花旗高階主管進行對談，分享女性在職場與家庭間追求自我價值的精采故事；而在歡慶節日外，花旗也發揮愛心，向社福團體採購手工製品贈送給全行同仁，盡企業一己之力照顧社會上需要幫助的家庭。

花旗集團新任執行長范潔恩（Jane Fraser）於3月1日正式上任，成為華爾街大型銀行第一位擔任這項職務的女性，為成立200多年的花旗集團帶來新氣象，更彰顯花旗在推動性別平權方面的努力，已然成為業界標竿。

花旗鼓勵多元與包容的企業文化，員工的聘雇、發展與升遷完全以能力而定，不因種族、性別、年齡或宗教等因素受影響。為推動不論性別皆同工同酬的目標，花旗集團為第一家率先公布全球員工「性別薪酬差距」的企業之一：2020年，花旗集團女性員工的薪酬中位數為男性的74％，較去年的73％及2018年的71％更進一步縮小。

花旗不只在集團力倡職場上的性別平權，花旗台灣支持女性主管的職涯發展亦引領同業。花旗(台灣)銀行總經理張聖心於2020年4月獲集團任命為花旗亞太區企業金融總裁，成為過去十幾年來，台灣外商銀行界難得的人事升遷。花旗台灣女性高階主管比例更是遙遙領先業界，根據金管會發布的「本國銀行經理級（含）以上主管人數調查表－按性別區分」報告，花旗女性高階主管的比例居全國銀行首位，一級高階主管中高達 63％是女性，是唯一超過60％的銀行

此外，花旗台灣以實際行動展現對性別平權的支持，持續制定多樣貼心的福利制度與措施，幫助員工發揮獨特價值，支持員工每個人生階段的發展，包含延長產假至 16 週、陪產假 4 週，更特別提供收養假 4 週，大幅優於國內勞基法規定；其中陪產假天數更為國內金融業之冠，徹底實踐「聯合國永續發展目標」中的第5項目標 -「性別平等」（SDG 5：Gender Equality）。

同時，花旗集團鼓勵員工在社群媒體平台上發布自己響應今年國際婦女節主題「Choose to Challenge」舉起右手的照片，標記＃IWD2021 ＃Citi ＃StandForProgress，分享自己如何支持性別平權，共同成就更平等的未來。

(中時 )