國發會最新發布的「109公共政策網路參與平台公民參與情形調查報告」雖然數據漂亮，但實際檢視下來，得到正式相關回應的提案僅2.2%，平台提案被採參的比率更是僅有0.43%，不僅成效低靡，更無法反映真實民意。因此民眾黨在1月26日審議經濟委員會相關預算時，提案凍結國發會「公共政策網路參與平台」30%的預算、一千萬元並獲得朝野支持。

民眾黨立委蔡壁如表示，根據統計，目前民眾最關心的議題除了萊豬與食安疑慮，其餘的還有包括延後學生上學時間、性別兵役平等問題與加重酒駕者刑罰等等，還是看的出來台灣公民主要依然將目光放在民生議題上，「有些時候大家吵來吵去、口水戰等等，其實民眾現在也都不在意了，政府單位如何讓人民生活更好，才是台灣民眾最有感的一件事。」

舉萊豬為例，蔡壁如質疑，民眾黨也使用了提點子平台，要求政府落實源頭管理、新增特定貨號、再製品標示加註萊劑等主張，也在短時間內突破5000人附議，卻在最後只派了兩個相關人士來開了一個會議，「大家都闡述完自己的意見就散會，沒有會議結論，甚至沒有會議紀錄。」她無奈地說，代表好幾千人的意見就這麼被國發會「四兩撥千金」打發。

蔡壁如認為，截至2020年8月，該平台的9026則提案中，達5000人附議的有202件，但最終全案參採件數只有39案，超過160件附議成功的案件被忽視，根本無法真實反映民意，她也呼籲，凡能達到5000人附議的提案，本身就具備一定的民意基礎，國發會應主動開辦公聽會、說明會等，給出具體詳實的回應，才能真的幫助到民眾的生活。

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(中時新聞網)