受到氣候異常影響，近56年來台灣首度無颱風，因而引發缺水危機，不僅影響民生用水，連我國重要半導體產業都受到影響，民眾黨呼籲中央積極研議調整用水大戶的水價，將該經費用於水資源建設，讓水資源能繼續合理使用。

台灣正面臨嚴峻的缺水狀況，目前全台已有14座水庫亮起橘紅燈，水情告急，不僅大規模停耕，今年第一期嘉南、竹苗中及桃園地區就有大約7萬4千公頃農田停灌，創下20年來最大停灌面積，如今連民生用水及產業用水恐將也進一步限縮。

民眾黨批評，政府僅透過「補償金」的方式，治標不治本，甚至作為補償金的水資源作業基金，光去年就花費超過26億元作為補償，讓水資源作業基金淪為赤字。

民眾黨認為，水價應該公平，依照現行法令，水利署耗水費編列的「預算收入」理應已經收了30億，然而實際上卻是「零收入」，不應該只讓民生用水與農業灌溉犧牲，企業也要負起社會責任，因此，應對未能節水的用水大戶開徵耗水費。

立法院法制局也提出檢討法令及水費差別費率、仿效電費契約容量收費、檢討改進齊頭式的水費紓困、水費計算應區分類型等4建議。法制局報告指出，政府認為農產品價格低，比不上工業產品，每次都先停灌農作，反而忽略用水大戶，主管機關除應重視並確實檢討水管漏水率外，應盡快檢討水費差別費率。

此外，在疫情期間，政府提出水費紓困方案雖是基於善意，但不應以營業額為主要考量因素，照理說營業額變少，用水量應該也要變少，如果反而變多就不合理，對於原已是耗水戶，不應再給予紓困，以符合公益與獎罰分明原則。

(中時 )