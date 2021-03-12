台灣水情吃緊，尤其缺水問題會不會影響竹科廠商運作，不僅國內高度關注，外媒報導指出，晶片短缺問題恐衝擊半導體供應鏈，並將波及蘋果、特斯拉等公司，經濟部長王美花今(12日)表示，半導體產業是台灣的強項，當然要確保供應鏈可以供應。

台灣是全球半導體製造的重要晶片製造商的所在地，但目前台灣正面臨幾十年來最嚴重的乾旱，外媒報導指出，如果台灣水情繼續惡化，可能會進一步威脅到已經全球大缺貨的半導體供應，包括蘋果、特斯拉等都將會受到影響。

對於缺水可能造成的半導體供應鏈危機，經濟部長王美花今日在立法院受訪時表示，目前新竹到台中都有在做相關的節水措施，未來會看氣候狀況再做相關的因應措施。

王美花說，這樣的調度節水就是希望到五月底前，讓包括民生、產業用水都可以正常的供應，廠商部分還是讓大家可以生產供應，只是要做比較大的節水措施。

對於外界憂慮是否會影響半導體供應鏈，王美花也說，這是台灣的強項，我們當然要確保它可以供應。

(中時新聞網)