經濟部水利署18日在行政院會報告「抗旱整備與應變報告」，經濟部長王美花18日表示，這些整備為了預防梅雨季降雨量不理想時，要準備到6、7月的方法，而這些措施都會在6月前完成。至於限水何時開始會影響廠商正常生產，她預估節水到15％都還可正常營運。

王美花18日出席部務會議前接受媒體採訪時表示，由於去年沒有颱風，目前看來今年春雨也是比過往還要少，所以要對未來抗旱有更多的準備，假設春雨這麼少、梅雨季節也不理想，我們一定還要再準備到6、7月的方法，今天也很快去盤點準備措施，院裡面也同意支付經費。

王美花指出，現在桃竹幹管要從20萬噸的水增加至23萬頓，同時還要增加很多的伏流水、抗旱水井，同時地方首長也希望再增加淨水設施，例如再生水或是廢水廠，同時也會盡快比照新竹，打造台中緊急海淡廠，預計在6月以前完成，以因應未來情勢發展。

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