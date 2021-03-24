美股走勢備受關注，台股是穩如泰山？還是暴風雨前的寧靜？

最近全球經濟一部分受美國公債殖利率問題影響，這個問題阿水在前幾期的專欄中都有分享，但這件事情並未因為FOMC（聯邦公開市場委員會）不升息而落幕。直至截稿之前，最新的消息是三月三十一日就要到期的SLR（補充槓桿率，商業銀行的資本充足率指標之一）的豁免措施決定不再延期，也對美股市場再投下震盪變數。

這部分對一般投資人可能相對難理解，阿水簡單說明關鍵點。首先是美國次貸風暴之後，美國政府重新修改SLR規定：各大銀行的一級資本，必須比風險資產，比如美國債券、貸款等，還要高出三％～五％不等的金額。

簡單舉例，SLR就是要求借錢給別人的人（不管是借貸出去或者買債券），自有的資金必須比這些有風險的資產還要高，去年因為疫情，美國為了寬鬆資金救市，所以將公債準備金排除在SLR中所謂的「風險資產」部分，讓美國銀行可以用資金來買美國公債之餘，不會因為SLR規定而要增加自有資金，算是一個短期的除外條款。

但三月三十一日這個除外臨時條款就要到期，市場原本預期會延長，沒想到聯準會Fed來個突發消息說不會再續。那麼，美國公債要回到「風險資產」的範圍中，美國銀行只有兩個做法，第一就是增加自己的自有資金，還不能拿存款戶的錢來充當；第二就是拋售美國公債，可是這個做法又會讓美國公債價格下跌，殖利率上升，進而讓美國股市的資金產生「或許資金流向債市更好一些」的想法，這樣資金就會從股市又流往債市，股市自然就承會受下跌壓力的影響。

SLR臨時條款到期是有解套方式的，大家關注調整SLR 的內容規定等相關動態即可，也不用將它視為洪水猛獸。

上周三大法人在上市類股共賣超四百一十七．九四億元，其中外資（不含外資自營商）賣超四百五十．三五億元，自營買超十二．三九億元，投信在上市類股則買超了二十億元。附表為上周五個交易日三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

目前投信的資金流入情況還是較強，有點與外資土洋對作，短線上因為美股震盪原因較多，包括台股大型權值股台積電、鴻海等漲跌互見，指數短線上若沒有出現方向，容易在這邊持續震盪，另外也建議讀者朋友記得觀察月線方向，若加權指數月線持續下彎，短線修正的可能性就會較高一些。

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(中時新聞網)