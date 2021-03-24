中磊(5388)今(24)日召開法人說明會，2020年每股賺3.66元，展望2021年，董事長王伯元表示，2021年中磊會有三個「新」，即新產品、新產能、新市場，預計今年營收、獲利都會優於去年。

中磊2020年合併營收達361億元，較2019年營收318億元，年成長率達14%，累計全年營業利益為11.4億元，較去年同期成長15%，表現亮麗；全年稅前淨利為11.1億元，歸屬母公司稅後淨利達9.1億元，以加權平均股數約248百萬股計算，2020年合併每股稅後盈餘(EPS)為3.66元。

在單季營運方面，中磊2020年第四季營收為105.8億元，季增12%，亦較去年同期成長11%，創公司單季新高紀錄，表現亮眼，單季營業利益達3.8億元，年增56%。去年第四季稅前淨利為3.5億元，歸屬母公司稅後淨利為3億元，去年第四季每股稅後盈餘(EPS)達1.22元。

中磊表示，疫情改變全球經濟活動，居家辦公、視訊教學、影音串流等型態的改變，帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬設備升級潮。中磊因應疫情及客戶需求，致力全球化佈局，除原有主力市場如：北美、歐洲、亞太地區外，並積極拓展新興市場，如東南亞、印度、拉丁美洲等，已見成效。

展望2021年，王伯元表示，2021年有三個「新」，包括新產品、新產能、新市場，看好今年營收跟獲利都會優於2020年。

中磊去年逐季成長符合預期，毛利率守在15.1%，王伯元表示，因應美中貿易戰跟全球產能調配，中磊製造生產基地從大陸，移到台灣、菲律賓跟印度，也跨入更多新產品，包含5G毫米波小基地台得到FCC認證，也得到日本樂天、軟銀以及印度電信業者進行很好的策略結盟。

中磊產能包括台灣、蘇州及菲律賓等三地，並增設印度新廠，強化營運彈性，進一步提升電信寬頻設備市佔率，迎接5G，中磊多年來深耕電信寬頻領域，新產品如WiFi 6無線設備、新世代光纖設備、DOCSIS 3.1 Cable產品、5G小型基地台、智慧物聯網等，在新市場、新產能、新產品三大動能挹注下，整體營運動能成長可期。

(時報資訊)