船舶、電子等產業工業閥門訂單需求暢旺下，捷流閥業(4580)2020年合併營收24億元，年增2.06％，稅後淨利2.95億元，年增3.69％，營收及獲利均創歷年新高，每股稅後盈餘為7.55元。董事會決議擬配發每股5.11元現金股利，股利配發率68％，昨日收盤計價算，現金殖利率5.06％。
捷流閥業表示，2020年受惠船舶業國際環保法規推動，另外，全球供應鏈重組，客戶擴建新廠、升級老舊產線等需求，2020年代理外購閥產品營收比重，較2019年的6.15％攀升。2020年整體毛利率31.79％，較上年度32.55％下滑，營業利益率17.88％，優於上年度17.2％。
公司近期接獲知名石化業興建油槽開發及大陸船舶業液化天然氣(LNG)超低溫閥門產品訂單，將逐步出貨認列營收；此外，捷流亦持續投入高端多元產業與工業閥門產品研發設計，積極爭取更多國際認證執照。
(時報資訊)
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