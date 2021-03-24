全台大缺水，昨天一場大雨，讓部分水庫進帳，但水情還是吃緊，新竹市長林智堅今受訪表示，今天早上，他特別看了一下新竹市主要的水源，寶山水庫跟寶二水庫，寶山現在蓄水大概只剩20％，寶二只剩8％，所以水情真的相當吃緊。

新竹市擁有許多高科技產業，林智堅今出席民進黨中執會前受訪指出，不過，中央政府及早因應超前佈署，所以這段期間，新竹市政府配合中央做了好多抗旱的工作，好比說桃竹備援管線，每一天20萬噸的水會進到大新竹地區，另外抗旱水井有17口，一天大概提供2到3萬噸，另外還有66天就完成的海淡設施，也大概一天可以提供1.3萬噸，這些超前佈署都讓現在水情相當吃緊情況之下，暫時還沒有到停止供水的情況。

他表示，不過他也一直呼籲市民要三個努力，除了政府努力保水，企業也要省水，那最重要的還是市民要省水。那所以他也啟動了這個節水的宣導計劃，從上禮拜開始進入鄰里，也會邀請企業一起來參加；抗旱跟這個防疫都一樣，需要全民一起努力。

(中時 )