「2021大學暨技職校院多元入學博覽會」27、28日在台北、台中、高雄同步舉行，因應驗光人員法上路，視光學系就業機會佳，大葉大學視光系把前導波角膜地形圖儀器搬到台北大博會現場，為考生與家長檢測角膜狀況，讓考生更了解視光系職涯發展。

大葉大學校長梁卓中表示，學校秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」四大治學方向，是全國第一所實施「德國師徒制」的綜合大學，連續12年獲教育部教學卓越計畫與高教深耕獎勵，是彰投雲嘉規模最大的私立大學，更是名列全台私校第一的綠色大學。

梁卓中校長強調，大葉大學是一所與產業緊密連結的大學，以德國師徒制帶領學生發掘潛能。（圖／大葉大學提供）

此外更推動「雙Double－Double major（雙主修）＋Double degree（雙學位）」，雙主修提供跨院、系學習機會，不需額外付費，繳一份學費就能多元修課，培養跨領域專長，大葉也與206所世界名校合作，提供國際級專業師資駐校教學、雙聯學位、交換學生、海外實習等機會，每個學生都有機會在大葉大學修習國際大師課程，念一所大學同時享有多國學習資源，幫助學生打造國際移動力。

梁卓中校長強調，大葉大學是一所與產業緊密連結的大學，打造有「鍍膜研發基地」、「美粧品與醫美特色研發基地」、「製茶技術暨產品研發基地」、「高齡長照與智慧輔具研發基地」、「人工智慧研發基地」、「輕量化電動載具研發基地」六大研發基地，不只是培養學生學用合一，學生在參與產學計畫的過程，表現也深獲廠商肯定，不少廠商都承諾優先錄用大葉學生。以德國師徒制帶領學生發掘潛能，學生在學期間就能接軌產業，蛻變為實作專家，不論升學或就業都是炙手可熱的人才。

視光系助理教授林榮吉指出，視光系建置了隱形眼鏡、配鏡、光學、驗光、解剖學專業實驗室，結合理論與實務，帶領學生培養專業。此次參與大博會，特別把前導波角膜地形圖儀器從實驗室搬到台北會場，這台機器並非傳統的單點檢測，而是高達6144個數據點進行全方位分析。角膜是眼睛的最外層，檢查角膜的健康狀態可以應用在高階鏡片驗配、隱形眼鏡驗配、角膜塑型片、眼睛雷射手術、乾眼檢查等項目，這些都跟驗光人員的從業範圍有關，希望透過現場體驗與介紹，讓考生與家長更認識視光產業。

(中時 )