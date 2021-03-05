張淑微（左）指導學生做實驗，使用專業工具從食用海藻中萃取出海藻多醣體。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

張淑微的海藻研究計畫獲科技部補助，開發食用海藻一系列的保健與美粧附加價值。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學藥保系張淑微老師（左一）長期研究酵素工程，這次更結合酵素與海洋中的各種食用藻類，開發食用價值以外的附加經濟價值。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

台灣四面環海，海洋資源豐富，大葉大學藥用植物與保健學系副教授張淑微獲科技部補助，將透過科學驗證分析海藻的生物活性與機能，並開發食用海藻多醣萃取物的美粧保健應用。

張淑微長期研究食品生物科技及酵素基因工程技術，這次研究計畫，希望結合酵素與海洋資源，開發出新的美粧保健原料，並協助產業科技化。

張淑微指出，「海藻加工副產物之加值再利用計畫」為期一年，自去年8月開始執行，選用髮菜、綠藻、昆布、紫菜、海帶芽等常見的食用藻類，作為研究對象，經過萃取後，將海藻多醣進行機能驗證，再根據其特性開發為保健食品原料或是美粧應用，讓海藻除了食用外，還有新的附加價值。

藥保系碩士研究生李育豪表示，張淑微主持的酵素應用生技研究室，裡面有許多檢驗分析儀器，老師很有耐心地教他如何操作設備與分析結果，實際參與了抗氧化活性、降血壓等實驗，才知道每個數據，都是經過很多步驟才能研究產出的；在實驗室裡學習到很多研究方法、收穫滿滿，很期待這學期就能建立出完整製程，進一步開發出多功能海藻原料。

大一的蔡嘉臻則說，大葉大學強調德國師徒制，她的師徒導師就是張淑微老師，張老師很關心每位學生，也鼓勵大家多嘗試，因為自己對做實驗非常感興趣，大一就主動申請加入張淑微老師的實驗室，老師正在執行科技部計畫，在老師和學長姐的帶領下，她學到很多生物化學知識，和專業器材的使用方式。

(中時 )