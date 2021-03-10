對我們而言，過敏這個詞如今早已變成再熟悉不過的用語，平均每兩戶人家就有一個過敏患者，發病率相當高。支氣管哮喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、食物過敏、藥物過敏、蕁麻疹、血管性水腫、昆蟲過敏、運動過敏，以及會引起全身過敏反應並危及生命的過敏性休克等，確實有形形色色的過敏病患在我們周圍。

有別於一般的認知，過敏是常見且由無害因素所引起的疾病，不僅是降低生活品質的極大原因，也容易發生難以查明病因的情況，因此需要專業的診斷與治療。以一名偶爾吃豬肉會休克的患者為例，豬肉中含有的極少量抗生素是誘因物質。

某天，在門診碰到的蝦子過敏患者，在吃了以蝦醬醃漬而成的泡菜做為配料的冷麵後，因引起過敏反應而送到急診室。像這樣一旦過敏，往往會產生我們難以想像的巨大免疫反應──「過敏反應」，而且甚至有可能會危及生命。

基於這樣的理由，過敏有時也會成為電影或戲劇的主要題材。雖然是好久以前的電影了，但是美國電影《推動搖籃的手》（The Hand That Rocks the Cradle）依然被評價為出色的驚悚片，劇中主角的氣喘重症被視為將劇情推向高潮的要素，而不是犯人令人出乎意料或鮮血四濺的場面；受到世界各地熱烈好評的韓國電影《寄生上流》中，也有出現主角們借用水蜜桃過敏而趕走對水蜜桃過敏的管家的場面。

過敏性疾病在過去生活困苦的年代並不常見，但是現在為何會增多呢？過敏性疾病是遺傳因素與環境因素同時作用所發生的。父母患有過敏性疾病，他們的孩子多半也會患有過敏性疾病，簡單來說，孩子的體質與父母的體質雷同，而這跟從父母身上得到的基因有關

近來，全世界過敏性疾病之所以會增加，主要是受到環境的影響。環境衛生保健良好的先進國家過敏性疾病日益增加，是因為嬰幼兒時期罹患感染性疾病的同時，理應形成抑制過敏的免疫系統卻相對不夠發達的緣故。

【精彩書摘】

如果想要了解異位性皮膚炎的發病原因與治療原則，首先必須知道皮膚的構造。皮膚是保護人體、對抗外界的第一道重要防線，一旦皮膚破皮，即便只是受到一點刺激也會覺得痛，甚至容易出血或流湯，外界的物質也會輕易跑進人體內。

正常的皮膚會呈現出，皮膚的上皮細胞猶如磚頭般整齊堆疊的堅固狀，然後縫隙間存在神經醯胺等，對保濕有重要功效的物質，宛如在磚塊之間塗上水泥，能加以支撐皮膚屏障。

異位性皮膚炎是因過敏發炎導致皮膚屏障被摧毀的狀態，特別是絲聚蛋白、神經醯胺等保濕成分不足時，導致原本整齊堆疊的皮膚磚塊崩塌。皮膚出現乾燥泛紅的發炎症狀，發癢讓人開始抓起皮膚，然後受到刺激的皮膚便因發炎逐漸惡化而陷入惡性循環。

洗澡也是預防異位性皮膚炎的重要肌膚照護法，建議一天泡澡一次，或是以35度至37度的溫水淋浴15到20分鐘。洗澡時，應避免用搓澡巾等物品刺激肌膚；抹肥皂時，比起將肥皂抹在材質粗糙的浴巾上再直接搓拭身體，建議最好利用柔軟的海綿等物品事先搓出泡沫後，再用手輕輕塗抹在身體上。

肥皂建議使用弱酸性且帶有保濕功效的產品。洗澡後，用柔軟的毛巾輕輕拍打身體以擦去水氣，洗好澡後的三分鐘內，在水分完全乾掉之前需盡快擦上保濕產品。使用保濕乳液既是治療異位性皮膚炎環節中最重要的肌膚照護法，也是基礎治療法。

即使沒有進行其他治療，光是勤擦保濕產品，大部分的異位性皮膚炎也會獲得改善。保濕產品可根據水分含量分類為乳液、乳霜、軟膏等，可依據季節、膚質、使用部位等條件來挑選質地。

乳液型的保濕產品質地稀，夏季使用起來較方便；乳霜類的則是一年四季皆適用；冬季時根據膚況來看，軟膏類的保濕產品會更有效。如果要使用乳液型的保濕產品，建議外出前20到30分鐘使用，可以的話，最好挑選無香味、無色素等，刺激成分較少的保濕產品。

市面上推出的異位性皮膚炎保濕產品功能大同小異，比起省著用昂貴的產品，我更推薦購買價格合理的保濕產品，然後經常（一天擦3到5次以上，不用洗澡也可以擦）使用。

(本文摘自《過敏解方全書》/大是文化)

【作者簡介】

趙相憲

為首爾大學醫院過敏內科教授、首爾大學醫學研究院過敏及臨床免疫研究所所長、首爾大學附設醫院藥物安全中心院長、懸浮微粒中心理事、醫學翰林院評議員、國際氣喘學會亞太地區會長、國際過敏學術研討會正式會員。

朴興雨

首爾大學醫院／過敏內科教授

姜惠鍊

首爾大學醫院／過敏內科教授

李瑞英

首爾大學醫院／過敏內科教授

張允碩

盆唐首爾大學醫院／過敏內科教授

金世勳

盆唐首爾大學醫院／過敏內科教授

金善信

首爾大學醫院江南中心／過敏內科教授

李素熙

首爾大學醫院江南中心／過敏內科教授

梁珉錫

首爾大學波拉美醫院／過敏內科教授

【譯者簡介】

林育帆

畢業於政治大學韓文系。熱愛文字，認為能用文字慢慢說話是件美好的事。

《過敏解方全書》/大是文化

(中時新聞網)