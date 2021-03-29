美國從首任總統華盛頓就職以來，230多年間總共產生了46任總統，其中有人連任4屆，在位時間長達12年，但也有人僅在就職後30天就不幸病逝，更有人只當了短短一天的代理總統，才睡了一覺，醒來後總統大位就沒了！
根據《福斯新聞》報導， 1984年3月4日中午12點，美國第11任總統詹姆斯·諾克斯·波爾克（James Knox Polk）的任期屆滿並完成卸任，照理來說，第12任總統扎卡里·泰勒（Zachary Taylor）應該在同天完成就職儀式，但他本身是個虔誠的基督徒，交接日恰逢星期天，他因此拒絕在當天就職。
前總統已卸任，新總統拒絕就職，再加上新的副總統也尚未上任，造成白宮將會有24小時呈現無主的狀態，根據美國國會在1792年3月1日頒布的法律，參議院的臨時議長應是副總統之後的代理人，因此剛被選上臨時議長的大衛·賴斯·艾奇遜（David Rice Atchison）就這樣成為了代理總統。
然而就職後的艾奇遜，除了花費幾個小時簽署一些文件以外，他坦言自己大部分的時間都在睡覺，在坐了短短24小時的總統大位之後，於隔日中午卸任，並回到參議院工作，直到1855年才退休。
儘管艾奇遜並沒有參與過任何就職儀式，也沒有在白宮居住過，甚至連歷史中也並未將他記載為美國總統的其中一人，但艾奇遜十分喜歡自己的這段經歷，時常向他人誇口，並稱自己就任期間是「美國有史以來最誠實的政府」。
1866年艾奇遜過世後，美國人也在密蘇里州他的墓碑刻上「任職一天的美國總統（President of the U.S. for one day）」，以趣味的方式來紀念他的人生重大歷程。
文章來源：Fox News
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