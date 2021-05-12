印度賈爾派古里一名攝影師先前在自家附近，拍到一隻黃腰太陽鳥洗澡的畫面，只見牠把「花瓣」當成浴缸，鑽進裡面泡澡，宛如童話故事的畫面，讓攝影師趕緊按下快門拍攝，直呼這是非常難得的一幕。

根據《The Dodo》報導，來自賈爾派古里(Jalpaiguri)一名攝影師拉胡爾(Rahul Singh)，擅長拍攝野生動物，曾拍下猴子、大象、狐狼及犀牛等動物的珍貴畫面，去年8月他在自家附近一叢觀賞蕉(ornamental bananas)旁，發現黃腰太陽鳥(Crimson Sunbird)正在吸食花蜜，於是他便蹲在一旁拍攝。

當天早上剛好下過一場毛毛雨，使香蕉花瓣裡積滿水，而黃腰太陽鳥吸完花蜜後，下一秒竟躺進花瓣裡泡澡，把花瓣當成浴缸，黃腰太陽鳥約4英寸(約10公分)，塞進花瓣裡剛剛好，最後甚至還仰躺享受。拉胡爾拍攝動物擁有6年資歷，從未見過這種畫面，表示「看到這個不尋常的舉動時，我當下驚呆了，不斷按快門」。

拉胡爾形容太陽鳥洗澡宛如童話故事，近日他將照片分享至IG，在網路上引發討論，解釋當時印度的天氣接近初秋，白天雖然炎熱又潮濕，但晚上天氣就逐漸轉涼，而清晨時花瓣邊緣會有露珠，有時會造成大型花的花瓣中留下積水，而這也是他首次目睹並拍下太陽鳥在花瓣裡洗澡的畫面，「這可能是一生中只會出現一次的畫面，大自然實在是太神奇了」。