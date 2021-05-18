勇士菜鳥投手伊諾亞(Huascar Ynoa)做了一件出乎意料的蠢事，前役他們被釀酒人10-9擊敗，擔任先發投手的伊諾雅因為自責而暴怒，揮拳打向休息區的板凳，不幸弄碎了自己的手骨。被放入10天傷兵名單之後，勇士球團18日宣布伊諾亞必須接受手術，將要缺陣至少3個月！

勇士總教練史尼克(Brian Snitker)說：「這是我最不想看到的情況，這位年輕人其實投得很好，到時候他還得花時間重新找回狀態，這是我們的重大損失。」

伊諾亞剛滿21歲就登上大聯盟(2019)，過去兩年只投了11場表現不佳，但他今年先發8場4勝2敗、3.02自責分率，大有破殼而出的氣勢，亦是球隊的二號先發輪值。伊諾亞17日登板投得跌跌撞撞，釀酒人每一局都有人攻佔得點圈，最後是第5局的一發兩分炮將伊諾亞轟下場，總計他4.1局被敲9支安打失掉5分。

偶爾失手一次也沒什麼，事實上伊諾亞4月對戰小熊時也曾4局被打6分，在他弄斷手骨之前的自責分率是優秀的2.23，並且拿下個人4連勝。身為必須打擊的國聯投手(右投右打)，他本月初還對國民揮出了滿貫全壘打，被球迷開玩笑說是另一個大谷翔平。

伊諾亞出拳之後沒有立即感覺異狀，回到亞特蘭大主場時才開始疼痛。史尼克說：「他不是第一個，也不會是最後一個。」前洋基投手凱文布朗(Kevin Brown)也曾一拳打在休息室牆上弄碎手骨，並於隔年退休。

(中時新聞網)