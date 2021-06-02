前大聯盟投手「鐵人麥克」馬歇爾(Mike Marshall)於美國時間周一晚間去世，享壽78歲。馬歇爾是史上單季出賽最多場（106）的中繼投手，也是史上首位以牛棚投手身分獲選賽揚獎的投手。他1967-81年在大聯盟效力過多達9支球隊，包括老虎、博覽會(國民)、領航員(釀酒人)、雙城、太空人、道奇、遊騎兵、大都會、勇士。

以現在的標準來看，馬歇爾的出勤次數簡直是怪物級的，他1974年以道奇中繼投手的身分取得15勝12敗、自責分率2.42、投了208局，這已經是先發投手都很難達到的數據了！他該年出賽106場，還有21次救援成功（國聯救援王），最後勇奪國聯賽揚獎，還在MVP票選高居第3。

即使是史上最厲害的救援王李維拉(Mariano Rivera)，出賽最多的一季為74場，其中69場負責關門（當時是美聯第一）。李維拉多次獲得賽揚獎選票，最接近一次是在2005年美聯賽揚獎票選第2，獲得8張第1名選票，輸給先發投手柯隆(Bartolo Colon)。由現今著重保護投手的棒球生態來看，馬歇爾的鐵人紀錄恐怕無人能破了。

馬歇爾後來試著宣傳一種不容易弄傷手肘的投球動作，或許就是他保持鐵人身軀的秘訣。他曾在1982年因妨害秩序與傷害罪遭到警方逮捕，當時他不滿一位捕狗隊員開車來到他家附近，在爭吵之後拿起一顆棒球砸向對方的卡車。他是大聯盟投手，他投出的球被視為有傷害力的。馬歇爾最後在佛州澤弗希爾斯的家中病逝，

(中時新聞網)