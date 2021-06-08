美國國務卿布林肯（ Antony Blinken ）周一表示，美方可能與台灣恢復自歐巴馬政府時期停擺至今的貿易和投資協商，但未表達美方有意願推進台北當局一直尋求的全面貿易協定。

在眾議院外交事務委員會就國務院年度預算案舉行的聽證會上，布林肯被問及拜登政府對於與台灣建立雙邊貿易協議的立場。

布林肯表示:「我會將您的問題傳達給美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），但我知道我們就某種框架協議正在與台灣進行對話，或者很快就會進行對話。這些對話應該是開始了」。

當被問及布林肯的談話時，美國貿易代表署發言人表示，美國認為繼續強化與台灣的雙邊貿易關係很重要，但我們目前沒有會議要宣布。

台灣駐華盛頓代表處發言人表示，我們正努力與美國貿易代表署進行協商，希望在我們的雙邊貿易關係上取得進展。

美國的德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）台灣問題專家Bonnie Glaser表示，布林肯的談話是一個信號，華盛頓當局可能推進與台灣恢復自歐巴馬政府擱置至今的「貿易投資框架協商」（TIFA），但美國政府可能尚未決定是否採取更重大的舉措，去推進與台灣的雙邊貿易協定。

Glaser表示，拜登政府高層一直在鼓勵美國貿易代表戴琪舉行一輪TIFA協商，而台北熱切盼望能盡快進行。台灣總統蔡英文極希望能在8月舉行公投之前，展現與美國的貿易談判取得一些進展。該公投結果可能逆轉她在1月取消美豬和美牛其餘進口限制的決定。

任何此類協議都可能激怒中國。

Glaser表示，中國可能會抨擊美台恢復TIFA，因為這類對話最終可能走向自由貿易協定，也將鼓勵英國等其他國家與台灣展開貿易協商。中國也會將此類協商視為拜登強化與台灣關係之戰略的一部分，他們會認為這是美國的「一中」承諾正在減弱。

(時報資訊)