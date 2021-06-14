外媒引述消息人士透露，石油巨擘荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）考慮出售在美國最大的油田，估計價值超過100億美元，凸顯能源業者從石化燃料轉型至碳中和經濟的壓力日益加劇。

匿名的內情人士表示，殼牌研議出售位在德州二疊紀盆地（Permian Basin）的部分或全部資產，價值可能超過100億美元。殼牌在當地持有26萬英畝油田，占2020年石油與天然氣總產出的6％。

消息人士指出，殼牌最終不一定會達成交易。殼牌對此消息不予置評。

西方第二大石能源公司殼牌與同業面臨逐漸強大的投資人壓力，不僅要降低溫室氣體排放，包括出脫資產，同時還要提升獲利。殼牌研擬出售二疊紀盆地股權，反映該公司在2050年達到淨零排放能源轉型策略。

殼牌提出業界最有野心的能源轉型計畫，目標是逐漸降低石油與天然氣產出，並提高再生能源、氫能和低碳技術支出。

荷蘭法院5月裁定，殼牌2030年前的排碳量必須較2019年的水準減少45％，幅度高過該公司規畫。殼牌打算提出上訴，但執行長范伯登（Ben Van Beurden）日前表示，公司仍會擴大減碳，方法可能是削減石油與天然氣業務。

殼牌打算透過降低投資與出售資產，在2030年前讓每年石油產出減少1％至2％，同時在2025年前將再生能源和低碳技術支出，至多拉高至整體預算的25％。

產業專家預期2021年可能會有更多頁岩油交易，包括雪佛龍（Chevron）與艾克森美孚（Exxon Mobil）在內的二疊紀盆地大地主，有意出售部分資產來籌措現金。

殼牌2020年在二疊紀盆地的石油與天然氣產出平均每日19.3萬桶，低於2019年的25萬桶。