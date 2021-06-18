根據統計，今年以來標普高盛商品農業和畜牧業指數上漲15.19%、標普高盛工業金屬指數走漲23.57%。凱基投信指出，歐美解封有助全球景氣持續復甦，推升大宗商品價格走揚，原物料企業發行的公司債券票面價格亦水漲船高，加上企業獲利成長續航，對於具高利差空間、且利率敏感度較低的高收益債券資產更為有利。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，多數大宗商品的發源地來自新興市場，隨著風險情緒提升，資金更向新興市場企業所發行的高收益債券流入，原物料價格長線走揚，有利高收益債市，中長線上，建議在資產配置中加碼納入新興高收益債券的比重，可望擴大資產的收益機會。

劉書銘提出，有些新興國家為主要農產品的原產地，或是企業經營食品加工與主要出口國，迎接這一波價格面提升所帶來的營收增長，成為受惠題材之一，還有如美國、烏克蘭的鋼鐵業，印尼的石油與天然氣公司等，也是受惠原物料價格抬高的投資重心。除了原物料題材外，有些通訊媒體產業受到疫情改變生活型態的影響，對於電信通訊、資料傳輸等消費需求增加，也提高相關企業發行的債券票面價格，有利成長曲線向上態勢。

近期市場震盪引發各類債券資產波動度增加，不過根據觀察，對利率敏感度及市場波動敏感度較低的高收益債券，可望呈現穩健走勢。劉書銘分析，根據統計今年以來新興市場高收益債仍有正報酬的1.3%，表現勝於美國投資等級債的-2.7%、新興市場投資等級債的-1.3%，可見新興高收債對於市場震盪相對可控。另外，新興國家持續納入永續投資策略，吸引國際資金朝ESG新興高收益債市靠攏，推升新興高收益債的長期投資優勢。