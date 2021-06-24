IC載板暨印刷電路板大廠南電(8046)受惠載板需求暢旺、產品組合優化及漲價效益，2021年迄今營運動能暢旺。外資及投顧法人近期出具報告，持續看好ABF載板產業趨勢，BT載板供需亦同步吃緊，看好南電可望持續受惠、營運動能暢旺，目標價上看450元。

南電股價5月中拉回252元波段低點，隨後一路穩步震盪向上，今（24）日開高後勁揚5.84％至417元，一舉突破400元關卡、改寫歷史新高，惟隨後受調節賣壓出籠壓抑，漲勢收斂至逾1％。三大法人昨日調節賣超239張，但本周迄今仍買超達5193張。

南電5月自結合併營收創40.99億元次高，月減0.96％、年增達40.25％。累計前5月合併營收190.94億元、年增達38.6％，續創同期新高。首季稅後淨利達15.84億元，季增達19.76％、年增近2.4倍，每股盈餘（EPS）2.45元，雙創近12年半高點，遠優於市場預期。

展望今年，南電董事長吳嘉昭在營業報告書中表示，已提前因應布局5G基礎建設與宅經濟需求，高階IC載板新產能自首季起陸續投產，未來將推出高階網通設備、CPU、繪圖晶片、AI、HPC及先進封裝載板等高值化產品，預期今年高值化產品比重將持續提升。

PCB方面，南電持續開發新客戶及新產品，執行產品多元化與高值化策略，因應遠端商務及5G基建需求趨勢，將量產NB、觸控板及微型基地台應用的高值化產品，並量產記憶體、固態硬碟及車用影音娛樂系統等應用產品，搶攻數據中心、邊緣運算及車用等商機。

吳嘉昭表示，南電將持續加強高值化產品的開發與銷售，並適時擴充產能以滿足客戶需求。同時，除了擴大招募研發、工程、技術人才外，並已將AI導入生產管理，推動智能化生產與優化製程條件，以提升生產良率與效率，帶動營運持續成長。

美系外資日前出具報告指出，超微（AMD）與台積電合作的全新3D小晶片（chiplet）先進封裝技術，將增加ABF載板產能消耗、使市場需求更強勁，整體產業需求趨勢持續看好，南電營運可望持續受惠，維持「買進」評等、目標價上看450元。

投顧法人亦指出，南電本季於中國大陸昆山廠陸續開出近300萬顆的ABF載板月產能，預期ABF載板產能至6月底將達3300萬顆，配合美系客戶需求轉強，可望帶動平均價格（ASP）季增5～10％。BT載板亦受惠記憶體客戶拉貨，使供需更為吃緊，帶動價格同步上漲。

投顧法人預估南電今年ABF載板產能增加10～15％，下半年旺季漲幅將高於上半年，使全年漲幅達20～40％。BT載板能見度達第四季，今年漲幅估達10～20％，看好全年營收成長逾3成、毛利率突破24％，帶動獲利倍增挑戰次高，給予「買進」評等、目標價450元。