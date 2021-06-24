英國央行24日宣布按兵不動符合外界預期，維持基準利率在目前0.1％歷史最低水準和買債規模等不變，預測通膨率會超過其2％目標水準，甚至可能逾3％，但強調這是暫時性，在經濟健康成長前無意緊縮貨幣。

央行鴿派立場讓英鎊兌美元匯率24日盤中貶值0.4％報1.39美元創一周新低。

英國央行貨幣政策委員會一致投票決定，維持利率水準不變，和繼續執行規模200億英鎊購買公司債計劃。

另外以8票對1票決定保持8750億英鎊（約1.22兆美元）購買公債計劃不變。投反對票的是本月底將離開央行的央行首席經濟學家哈丹（Andy Haldane）。他要求把購買規模縮減500億英鎊。

央行指出目前全球經濟成長較其5月報告的預測更強勁，強調全球物價壓力持續上升，增加英國輸入性成本壓力，不斷提高製造業的生產成本，和非石油產品的輸入價格。

央行高層認為英國解除防疫限制後，國內生產毛額（GDP）會經歷一段暫時性的強勁增長期，然後經濟成長幅度會有所拉回。

其預計在能源與其他大宗商品等價格走高的帶動下，消費者物價指數（CPI）會進一步上升並超過央行目標水準，甚至可能暫時性超過3％，接著CPI的中期走勢會逐步回到約2％水準。

央行重申在有明確證據顯示，製造業大幅縮減閒置產能，和通膨率持續達到2％目標之前，其無意緊縮貨幣政策。