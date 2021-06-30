近期美國聯準會（Fed）利率決策會議轉趨鷹派，顯示美國聯準會正視通膨影響，也代表具體的寬鬆貨幣政策討論將於下半年展開。凱基投信表示，過去經驗自2013年底美國聯準會宣布QE退場後，觀察利差型產品長期表現優於公債、投資級債等，現階段處於通膨升溫及貨幣政策收緊預期，利率風險有增無減，擁有較高收息機會的高收益債，可望為投資組合緩衝下檔風險。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，隨著歐美景氣改善，企業基本面體質逐漸轉佳，各產業鏈的廠商不僅取得獲利機會，更改善償債能力，搭配全球復甦進度持續，相對寬鬆的貨幣政策空間，相對吸引資金進駐高收益債。

此外，高收益債券較高殖利率的特色，特別是存續期間較短的新興市場高收益債殖利率更有5.86％的水準，不僅在低利率環境深具吸引力，相較於其他債種也更為出色。

劉書銘分析，新興市場高收益債券存續期間相對短，須承擔的利率風險較低，然最近市場波動也挹注全球高收益債市的長線進場點，目前對於新興市場債券持有發行人的基本面相對有信心，建議中長線的資產配置中，可適度加碼新興市場高收益債券的比重，追求擴大收益的機會。

劉書銘指出，一年多來的疫情為全球帶來公衛危機、經濟衝擊，也提醒投資人挑選高收益債券的發行公司時，更應注重發債機構及債券的品質，也有機會降低債券的違約風險；因此愈來愈多產業與投資題材納入永續投資策略的機制，企業邁向ESG的重要性不言而喻。

劉書銘舉例說明，疫情爆發之初，有些法國精品集團暫停香水生產，將原香水的產線改為生產乾洗手、酒精噴霧等行列，並將產品免費贈予法國當地醫療機構；全球眾多企業也有雪中送炭之舉，包含金融服務業、電信業、科技業等，而企業對社會良善、維持永續發展理念的實踐，可作為選債時納入評估的依據，重視ESG的企業與題材，不僅對社會環境友善，更能透過ESG研究挖掘出好公司、好收益的投資機會。

劉書銘提出，根據紐約大學商學院統計，2016～2020年研究論文中，發現有58％的論文顯示企業的ESG表現與其財務表現有正相關性，可見ESG評分不僅是「非財務績效」，更可作為對管理層有遠見、重視企業聲譽的肯定，這類企業作為發債機構時，更能將財務狀況、企業獲利等資訊透明化，因此，納入永續投資策略的ESG高收益債券將更有長線前景，也建議投資人可趁勢加碼建立部位。