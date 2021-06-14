由美國、日本、英國、加拿大、德國、法國、義大利等世界富裕經濟體組成的七大工業國集團（G7）各國領袖，在英國康瓦爾郡（Cornwall）召開的高峰會已於13日落幕，並發表聯合公報，該公報強調「台灣海峽兩岸和平和穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題。我們依舊嚴正關切東海和南海局勢，強烈反對任何單方面試圖改變現狀及令緊張情勢升溫。」由於這是G7峰會聲明中首次提及「台海穩定的重要性」，已引起各方的關注與媒體廣泛報導。

首先總統府發言人張惇涵即表示，這是從G7前身G6成立36年來首度在聯合公報中，納入友台內容，也是今年繼美日領袖峰會、美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議，以及日澳2+2會議後，世界主要民主國家，再次具體表現對區域和平穩定的高度關注，我政府再次誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持。

身為總統府的發言人，做出上述表示理所當然，也是可以預見之事。然而，除了感謝G7關注台海議題之外，我們應當從更為廣泛和更加深入的角度，來探討其深層的意涵，包括「為什麼兩岸安全問題已成為世界主要國家關注的焦點」？「為什麼G7這個重要的國際組織要發出30多年以來首次的相關聲明」？「是否台海安全議題即將影響這些國家的經濟與安全利益」？「為什麼在國民黨執政期間，G7峰會過去從未對台海安全議題表達關注」？

對於發言人所說的「友台內容」及「對台灣的堅定支持」，筆者倒不會那麼單純的去看，反而會更加的「戒慎恐懼」和「反躬自省」，並將之看待成「對台提醒」，「對台忠告」，甚至是「對台警告」。將台海議題當作G7的討論話題，甚至形諸公報文字，相信會讓許多島內台獨人士興奮不已。然而公報中「強烈反對任何單方面試圖改變現狀及令緊張情勢升溫」乙節，以及公報中「我們依舊嚴正關切東海和南海局勢」，明顯的是在同時針對台灣、中共、日本以及美國各方面，切勿在台海製造爭端及挑釁鬧事的警告。

誠如諸多學者專家的分析，G7公報的內容之中，許多與中共有關的議題，都是因為中國大陸的崛起已引發全球各主要國家的關注，尤其是讓美國和日本感到不安。拜登繼川普成為美國總統之後，雖然在許多方面與川普政府意見不同，但拜登同樣將大陸視為主要的「戰略競爭對手」則頗為一致，甚至還持續加強其「仇中政策」。例如，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）日前在參議院軍事委員會聽證會上，被問及「萬一中國犯台，而台灣無法單獨抵抗，美軍是否有能力加以擊退時」，他強調「只要美國政府根據『台灣關係法』等法律做出相應的政治決定，美軍就有能力捍衛台灣」，顯示美國軍方對兩岸衝突的態度。

民進黨執政以後，兩岸關係不睦甚久，甚至已經冰凍；在海基會與海協會互不往來情況下，許多問題容易產生誤判。我們必須掌握好各種分寸，謹慎處理兩岸關係議題；加上拜登政府也正在結合經濟、外交，和軍事等多方面的力量壓制中共。台灣千萬不可因西方國家，尤其是美國和日本的誘導及誤導，而陷入台海爆發衝突的萬劫不復之地。

若台海穩定發生變化，必將影響全球經濟與安全；G7領袖峰會公報的聲明，正凸顯世界各國都希望台海狀況的穩定。

（作者為大學英文講師）

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