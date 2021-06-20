美國承諾捐贈的莫德納疫苗將在今日傍晚抵台，對此，國民黨台北市議員羅智強感謝美國出手援助，卻也點名政府，疫苗得靠他國捐贈，他直言：「潮水退了，牛皮吹破，台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐。」

羅智強表示，美國贈台疫苗加碼，數量由75萬劑再增175萬劑，總共250萬劑莫德納疫苗，「我們真心謝謝美國的援助，無疑為台灣的疫苗荒注入甘霖，但也不禁要問，為何政府誇口超前部署的外購疫苗，真正的到貨量只有杯水車薪。」

羅智強指出，陳時中說台灣可購得4500萬劑疫苗，蘇貞昌說確定已可獲得國外疫苗2000萬劑，「但向COVAX採購的476萬劑疫苗只來了61萬劑，向AZ原廠下訂的1000萬劑疫苗只到貨11.7萬劑，向莫德納買505萬劑，至今則將到貨共80萬劑，政府一年多來的超前部署，疫苗卻姍姍來遲只到貨152萬劑，到貨率僅7.7％。」

羅智強表示，「對於國際友人的援助，我們銘感五內，但搞了半天，大量疫苗都要靠他國捐贈，潮水退了，牛皮吹破，台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐。」

國民黨立委賴士葆也在臉書表示，在台灣一片疫苗荒、人民陷入高度恐慌之際，感謝美國、日本的疫苗，「可是我們要問的是，在紓困預算裡面我們總共編了超過340億的疫苗採購預算，但迄今只到了AZ的70多萬劑以及莫德拉30幾萬劑，加起來才100多萬劑，費用只有執行了1.5％，這就是指揮中心的執行力。其餘的全靠美日兩國的捐贈，在民眾最恐慌的關鍵時刻，政府無法買到足夠的疫苗來保障人民健康。」

賴士葆表示，台灣的經貿實力在全世界排名15名左右，為何人命關天的疫苗都要靠人家捐助，「我們編的這麼多的疫苗採購預算，為什麼卻買不到？」賴士葆直言，「這只是突顯我們的指揮中心採購能力太差太差。或者另有圖謀，想讓國際認證的國際疫苗慢慢地進來才能夠扶植國產疫苗高端、聯亞等，這樣是不是變相的用台灣人的命去圖利特定廠商嗎？」

賴士葆表示，看到1萬多人染疫確診，500多人死亡、60多人打完疫苗猝死，「身為在野黨的立委，面對這些不忍卒睹的數字，心中常感到愧疚與椎心之痛。因為官員一連串人為的決策失誤，他們死的很冤枉。」