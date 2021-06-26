台灣什麼都有，什麼都不奇怪，之前是沒有疫苗，繼日本、美國、立陶宛陸續捐贈之後，疫苗短缺現象有了緩衝，沒想又因印度變種病毒入侵，疫苗殘劑瞬間成了搶手貨。

即使不是上班日，詢問電話也擠爆了基層診所，都是詢問施打疫苗殘劑的事，因為各地方醫療診所的劑量和規範不同，不是那麼容易施打得到，所以原本是避免浪費、充分利用的好意卻又形成另一股民怨。在兩害相權取其輕的情況下，連剩下的殘羹都搶著要，謂之｢乞丐疫苗｣誰曰過分？

中央到底在幹什麼？唐鳳當初能夠建構口罩販售平台，疫苗殘劑的預約平台就設計不出來麼？莫說即將到來的大批疫苗施打平台，也該未雨綢繆吧！

自上月中旬疫情破口之後，台灣的防疫工作頓成世界笑柄，被做為一種反教育，如今情況未見好轉，反而變本加厲，連施打過後的疫苗殘劑都被搶破頭，可能也是大多數國家聞所未聞的事吧！

不過也好啦！就讓世界各國看看，台灣目前最欠缺的就是疫苗，國際也不要光看熱鬧，行有餘力就捐獻一點給台灣吧！丟面子事小，老百姓的命大，度過這一難關，再跟政府好好算這一筆帳。

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