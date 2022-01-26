大陸山東一名女網友日前發現家裡掛了10多年的婚紗照黏膠鬆脫，然而將照片掀起來一看，底下竟藏著另外一對夫妻的婚紗照，讓她瞬間傻眼，事後她將這件荒謬的遭遇分享到抖音，沒想到意外引出照片裡的那對夫妻，雙方在留言區「相認」，網友們紛紛直呼他們其實很有緣份。

女網友張三姐近日在抖音分享一段影片，只見她家中牆上掛著一排婚紗照，但由於年份已久，照片後的黏膠鬆脫，於是她動手撕掉，沒想到竟發現下方還藏著另一對夫妻的婚紗照，而且每一張都有同樣的狀況，讓她相當傻眼，忍不住感嘆：「我們的紀念冊，竟是給他人做了嫁衣」。

張三姐覺得店家出這樣的問題實在太誇張，才會拍成影片在抖音上抱怨，然而2天後竟引來了照片下那對夫妻的本尊「程家二妮」，她在影片下留言：「好巧，那是我」，還拍下自家的婚紗照比對，確認和張三姐家的一模一樣，她透露當初去拿照片時，發現款式和原先說的不同，所以就要求退掉重做，推測店家可能是拿他們不要的照片直接二次利用。

據張三姐透露，她和程家二妮都是到位於滕州市的皇冠婚紗攝影店拍攝婚紗照，事發後她有請朋友到原本的地址看看，無奈這間婚紗攝影店似乎已經倒閉，雖然非常生氣，卻求償無門，只能先把照片收起來；而網友也覺得2家人非常有緣，還開玩笑地建議他們：「你們乾脆一起去重拍吧」。