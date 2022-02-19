眾所皆知，三國時期的諸葛亮曾使用過「七星燈續命術」，但因為魏延莽撞闖入帳中，導致本命燈被風吹滅，最終病逝於五丈原。事實上，諸葛亮點七星燈背後目的並非為了續命，而是另藏兩大玄機。

根據《搜狐網》報導，在上古道教法術中，有一項「七星燈續命術」，諸葛亮在五丈原時，夜觀星象，自知時日無多，因此策劃了點燈續命一事。按照他的說法，若七日內本命燈不滅，就可以延壽一紀，也就是12年。

可惜司馬懿也從星象得知，諸葛亮病重恐不久於世，但是看到蜀軍營寨燈火通明，內心不敢篤定，於是派遣大將夜探虛實。而蜀軍名將魏延以為敵軍劫寨，匆忙闖入帳中，導致諸葛亮的本命燈被風熄滅，諸葛亮遂擲劍嘆曰，「生死有命，不可挽也！」氣得當下姜維想一刀斬了魏延，卻被諸葛亮制止，只說司馬懿此舉並非劫寨，只是想要探他生死罷了。

不過歷史學家認為，諸葛亮續命是假，故佈疑陣才是真的，原因在於，如果諸葛亮真的要確保七星燈七日不滅，無不乾脆另尋他地閉關，再命軍隊死守，為何偏偏選在軍中大帳，搞得人盡皆知。

這樣做的目的，除了想在臨終前混淆敵人視線，讓司馬懿不敢輕舉妄動之外，其次也是對自己麾下將士們進行考驗。

諸葛亮過去就曾說「魏延反骨，日後必反」，之後魏延在劉備力保之下保全了性命，並獲得重任，但與諸葛亮之間早已心生嫌隙。直到諸葛亮死後，魏延果然反了，馬岱受軍師遺命於軍前斬之，還被誅三族。