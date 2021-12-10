張洪量說，當時他願意犧牲自己，也要挽救Jekaterina的性命，可惜條件不足。（袁庭堯攝）

2001年知名歌手張洪量在波蘭結識立陶宛籍女體操國手Jekaterina，兩人一見鍾情結婚，鶼鰈情深。不料Jekaterina今年2月肝功能惡化，兩個月前肝衰竭，求助高雄長庚院長陳肇隆。原本團隊決定由張洪量和表弟共同活體捐肝，審慎評估後改由張洪量表弟獨自捐贈，所幸術後雙方恢復良好，Jekaterina笑說「現在我身體裡有一副台灣的肝臟了」。

陳肇隆表示，高長建立的肝臟移植的國際標竿，截至目前為止已有123位海外病患受惠，Jekaterina是第一位立陶宛病患，緊急住院時她的黃疸已高達28.4毫克（正常＜1.4)，加上嚴重的腹水、胸腔積水、凝血缺陷與感染症，情況危急。

團隊原本預定由張洪量與表弟各自捐出左肝，湊成足夠的「肝容積」，執行最困難的「活體雙肝移植」手術搶救Jekaterina，但進一步評估後，發現張洪量左肝比例實在太小，相關條件也複雜，只好排除張洪量捐贈的可能。當時張洪量得知時相當崩潰，一度相當堅持、強調「不惜犧牲性命也要救妻」，但陳肇隆再三強調「保障捐肝者的安全是外科醫師不能妥協的責任」，最後決定由張洪量的表弟獨自捐出肝臟。

為了優化移植條件，團隊先替Jekaterina治療且強化營養，讓她的肝腎暨凝血功能改善到可以承受較小的單一左肝。接著由陳肇隆操刀，先處理張洪量表弟體內複雜的肝臟血管，經截斷縫合後，分割取出合適大小的肝臟，植入Jekaterina體內。手術耗時13小時，所幸相當順利，張洪量表弟隔天就能脫離呼吸器，第二周轉出加護病房，沒有任何併發症，肝功能及黃疸指數都正常，10日康復出院。

記者會上張洪量哽咽表示，得知愛妻需要換肝，是人生最大的打擊，決定動手術前研究了很多專業資訊，但越研究越害怕，最後仰賴陳肇隆的專業，特地到高雄求診。剛開始只想到自己要捐，也沒考慮過別人，但手術需要備用計畫，加上表弟情義相挺，雖然遺憾不能親自捐肝，但最後仍成功克服了捐肝體積不足的問題。

「現在，我的身體裡有一副台灣的肝臟了！」Jekaterina感謝張洪量，更誇讚張洪量的表弟是英雄，也特別用立陶宛語向院方致謝。