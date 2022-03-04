民眾幫自己的汽機車加油時，針對汽油的辛烷值，都有固定的偏好，不過日前就有網友透露，因為一些意外，油箱被灌入92、95、98等3種汽油，讓他相當錯愕，擔心愛車會出問題。貼文一出隨即釣出內行人解答。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文透露，趁著下班回家前的空檔，前往加油站加油，並告訴店員「95一千」，沒想到店員竟然加了92無鉛汽油，嚇得他當下連忙喊停，並請站長出來協調。

後來店長了解狀況後，表示「看加了多少92，就加多少98下去補，其他再加95」。特別的加油經驗讓原PO不禁直呼，「真的很神奇，第一次知道原來車子可以一次加3種油！」但也不禁好奇問道，「有人有過這種經驗嗎？車子會不會出毛病啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「讓你一次滿足3種願望」、「原來一次混打3種油沒事呀」、「站長算數也是很好耶」、「偶爾一次還行，每天這樣引擎容易積碳」、「理論上是沒錯啦，不過還真的第一次看到這種操作」

也有內行人解釋，「辛烷值對了就沒毛病喔」、「站長的處理方式是對的，92加98混在一起辛烷值的確是趨近於95啊」、「辛烷值不同而已，不要混到柴油其實都沒事」、「3種本來就是同一個基底，又沒差，除非你的車是高壓縮比，限用98那才真的有差」。