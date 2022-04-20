在超商貨架上可以看到不同產地的飲用水，不僅價格不同，品質也不一樣，而在資源不如現代豐富的古代，水其實也有分等級，而且喝水甚至比現代人更講究，元朝還有一名人瑞整理出一本養生寶典《飲食須知》，將此獻給明朝皇帝朱元璋。

根據《梨視頻》報導，清朝詩人朱彝尊在《食憲鴻秘》寫到「從來稱飲必先於食」，指吃東西前必須先喝飲品，認為水生於天，而谷成於地，因此水能滋陽、谷可滋陰，另外更提到「《周禮》云『飲以養陽，食以養陰，品茶、釀酒應用山泉，烹飪則宜用江湖水』」，他認為製作飲品，不論茶酒，都以山泉水為最佳，而烹飪則宜用江湖水。

唐代著名茶學家「陸羽」在《茶經》中也寫到，「其水，用山水上，江水中，井水下。其山水，揀乳泉、石池漫流者上；其瀑涌湍漱，勿食之。久食，令人有頸疾。」指泡茶時用山泉水最好，而江水次之，泡出來的茶品質中等，井水則是最差的，而山泉水最好取乳泉、石池慢流的水，湍急的水則別飲用，喝多恐會有頸部問題。

不僅如此，古人將水分為「天上水」與「地上水」，並把水的學問匯集成一本書，出生於南宋度宗的「賈銘」，卒於明朝太祖年間，享年106歲，他平時飲食非常養身，將喝水的方法寫成寶典《飲食須知》，比如暴雨的水性冷不能喝；立春的雨水含始生之氣，有治療不孕不育效果；梅雨需燒開才能喝，因為當時人認為，梅雨季時容易發霉，人也較易生病，因此這時下的雨水就不乾淨；立冬後到小雪前的「液雨」，由於正值百蟲伏蟄期間，此時所下的雨水就適合做殺蟲的藥餌。

而天上水品質最佳的就是「露水」，落在不同葉子上，作用也有所不同，在《瑞應圖》記載「稻頭上露，養胃生津。菖蒲上露，清心明目。韭葉上露，涼血止噎。荷花上露，清暑怡神。菊花上露，養血息風」。而明代李時珍也曾在《本草綱目·水部》寫到「凡井水有遠從地脈來者，為上；有從近處江湖滲來者，次之。」指城鎮內靠近溝渠、污水的井水質最差，不能直接喝，必須煮沸並放涼才能喝，從此可知，古人也有煮水殺菌的概念。