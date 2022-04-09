古代非常重視女性的貞操，男性甚至有處女情結，因此衍生出不少讓女人守貞的方法。金庸創作的武俠小說《神鵰俠侶》裡提到，小龍女被尹志平（後改為甄志丙）玷汙後，守宮砂也跟著消失，而在古代典籍中也能看到，古時將守宮砂視為處女的印記，一旦與人發生性關係，守宮砂就會消失，但真的有如此驚人的效果嗎？

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，古代人會將守宮砂點在女性手臂上，只要發生性行為後，手臂上的守宮砂就會消失，能由此辦認一名女性是否為處女，不過「守宮」究竟為何物？唐朝初年經學家顏師古註解《漢書》提到，守宮其實就是壁虎。

在《漢書．東方朔傳》記載，「守宮，以器養之，食以丹砂，滿七斤，擣治萬杵，以點女人體，終身不滅，若有房室之事則滅矣，可以防閑淫逸，故謂之守宮也。」指用丹砂養守宮，養到一定程度後，將其搗爛，並塗抹在女性手臂上，而且終身不會消失，若女性與人發生關係，守宮砂才會不見。

守宮砂一說最早出現於何時？西漢早期馬王堆出土的帛書，就有提到「守宮」、「水染其汁，以染女子辟（臂）」、「女子與男子戲」、「即破缺」，顯示該概念起源於西漢早期，甚至早到秦朝，但其實守宮砂並沒有任何作用，認為古人男性故意用這一招嚇唬妻子，而且當時女性書讀得不多，自然也不清楚守宮砂的效果。

唐朝藥學家蘇恭在《唐本草》提到，「飼朱點婦人，謬說也」，另外，明代李時珍在著作《本草綱目》也寫到，「點臂之說，《淮南萬畢術》、張華《博物志》、彭乘《墨客揮犀》，皆有其法，大抵不真。恐怕別有術而不傳。」都表明守宮砂其實沒有任何作用，可見古代醫界也不信守宮砂一說。

雖然坊間曾流傳一段故事，指宋朝初年一名後蜀的蘭臺令史何宣，在北宋統一後家道中落，女兒何芳子被迫嫁給四川萬縣一名林姓男子，林男獲得一官半職後，在赴任前為了讓家中的一妻五妾守婦道，因此在她們守臂上點守宮砂，何芳子認為此舉有辱她的尊嚴，因此洗澡時，她就用水將守宮砂洗掉。

豈料丈夫將妻妾們接到任職處時，發現何芳子的守宮砂竟消失，認為她在外面有情夫，何芳子遭丈夫毆打、辱罵，最終選擇上吊自殺，何芳子的死越演越烈，開封府尹結合證人證詞，甚至使用人體實驗，發現守宮砂根本無法永久留在手臂上，林姓官員因此遭到免職，而人們為了紀念何芳子，還在開封南部設「貞女廟」，又稱「守宮廟」。

但于賡哲教授表示，該則故事找不到出處，而且翻閱各項資料，也未在開封找到貞女廟的資訊，此外，蘭臺令史官職在古代確實存在，但到南朝宋就沒了，後蜀根本不可能再出現，因此認為這可能是現代人編造的故事。