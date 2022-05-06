義大利阿布魯佐一座小鎮日前出現一頭棕熊，牠偷吃店家的餅乾而被捕獲，並遭放逐偏遠山區，豈料事隔18天，棕熊沿途繞過了幾個城鎮，走了160公里返回，居民們看到牠全傻眼，義大利野生動物專家和當地政府展開緊急會議，討論該如何安置這一頭棕熊。

綜合外媒報導，義大利阿布魯佐（Abruzzo）地區的小鎮羅卡拉索（Roccaraso）一間麵包店日前烤餅乾時，意外吸引一頭瑪斯肯棕熊（Marsican brown bear）靠近，還偷吃了好幾塊餅乾，由於這頭棕熊是小鎮常客，牠經常跑到鎮上覓食，在垃圾桶裡尋找食物，或是跑到噴水池飲水，居民也將牠命名為「卡里托」（Juan Carrito）。

為了預防卡里托再跑進鎮裡，因此相關單位介入處理，順利捕獲牠後便「放逐」至亞平寧山脈附近的馬耶拉國家公園（Majella national park），豈料事隔18天，羅卡拉索居民在小鎮的車站附近，再次發現卡里托的身影，才發現牠竟走了至少100英里（約160公里）返回小鎮，期間還經過不少城鎮，但牠都沒有停下來，也讓眾人感到相當吃驚。

馬耶拉國家公園負責人盧西奧（Lucio Zazzara）提到，他們透過無線電項圈監控卡里托的活動，發現牠似乎一心只想回羅卡拉索，途中經過好幾個城鎮都沒停下腳步，「以自然角度來看，這其實是件壞事，牠還是比較喜歡待在羅卡拉索，有趣的是，牠返回後就如同正常的熊一樣，在自然環境中覓食，也沒有進鎮裡翻找食物」，在重新抓捕卡里托前，他們會繼續觀察牠的行為，再討論該如何處理。