狗狗是人類最忠心的伙伴！美國一名女子日前帶著自己飼養的比利時牧羊犬，一起到河邊散步，未料途中遭遇美洲獅攻擊，愛犬為了保護飼主，捨身和猛獸纏鬥導致重傷，儘管已緊急將牠送醫治療，愛犬仍不幸身亡，讓飼主相當難過不捨。

根據《紐約郵報》報導，24歲女子艾琳（Erin Wilson）日前開車前往北加州的三一河（Trinity River）附近，和愛犬伊娃（Eva）一起散步，當時她正走在一條小路上，前方突然出現一隻美洲獅並朝她直衝而來，艾琳害怕地大喊伊娃的名字，牠為了保護主人，立刻衝上前和美洲獅纏鬥。

然而狗狗根本不是猛獸的對手，過沒有多久，艾琳就聽到伊娃傳出嗚咽聲，只見美洲獅狠咬伊娃的頭部不肯鬆口，就算艾琳朝美洲獅丟石頭、棍子，甚至赤手空拳揍牠都沒有用，她急忙跑到路上攔了一輛車幫忙，隨後在女車主的幫助下，用胡椒噴霧順利趕走美洲獅。

然而伊娃的傷勢十分嚴重，2處顱骨骨折、鼻竇腔被刺穿、左眼嚴重受損，在前往獸醫診所的路上還癲癇發作，在留院觀察時也發作了3次，並出現氣喘、身體顫抖等症狀，雖然在轉院後狀況一度好轉，能夠搖動尾巴、不穩地跑步，精神也稍微恢復一些，但牠的狀況在一夜之間急速惡化，癲癇發作的頻率增加，神經受損讓牠對疼痛刺激失去反應。

最終伊娃在本月8日早晨離世，儘管艾琳對於愛犬死亡早有心理準備，但還是感到悲痛不已，她在社群平台上發布伊娃的死訊，不捨地說：「再見了，我美麗可愛的女孩，你是我的世界、我的光，也是我最好的朋友」。