古代封建社會，女子的社會地位低下，總是被「女子無才便是德」的觀念束縛，但偶爾還是會出現幾位奇女子，寫下傳奇般的歷史。清代末年女首富周瑩，靠著經商致富，並曾在慈禧太后落難時給予幫助，被對方收為乾女兒，還封她為「護國夫人」。

綜合陸媒報導，周瑩出生於陝西三原縣，她的曾祖父以江西窯業起家，是當地的豪門世家，然而傳到父親這輩時已家道中落，且父親很早就過世，周瑩是由兄嫂撫養長大的。而她出生不久後，就和涇陽安吳堡的有錢人吳家少爺吳聘定下娃娃親，並在17歲時嫁入吳家，然而她婚後才發現丈夫是個病秧子，結婚也只是為了沖喜。

結婚不久，周瑩的公公在一次外出途中遇難，接著丈夫吳聘也病情加重，幾天後便撒手人寰，偌大的吳氏家業頓時失去領導者，周瑩也沒有為吳家生下子嗣，繼承人大位一直空著，面對前來爭權奪利的親戚，周瑩毅然決然扛起家主的責任，雖然沒學過經商，但她天資聰穎，且看人眼光精準，原本鹽商的生意逐漸有了起色，更進一步擴展蠶絲、棉花、藥材、茶葉等方面的生意，成為當時的第一女首富。

雖然周瑩累積大量財富，但她並不是個「守財奴」，反而樂善好施，在鄉里興水利、辦教育，且當時天災人禍不斷，她也積極設置粥廠、賑濟災民，善舉被載入當地的史冊中。

八國聯軍之際，慈禧太后從北京逃難到西安，周瑩聽聞消息立刻送去10萬兩白銀救濟，慈禧太后高興極了，不但親手為她題寫「護國夫人」的匾額，還將她收為義女；《辛丑條約》簽訂後，周瑩又送去40萬兩白銀，慈禧太后為了感謝她的義舉，將她封為「一品誥命夫人」的官位。

然而周瑩為了振興吳家產業，無暇再嫁、一生守寡，卻換來令人唏噓的結局，由於她沒有子嗣，在晚年只能將賺來的財富分給親人、朋友和幫助過她的人，並將家業傳承給姪子吳懷先，到了死後甚至因為無後不能葬入吳家祖墳；不過她的善舉感動鄉里，據傳在她出殯當日，至少有8萬人前來送葬。