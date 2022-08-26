現代人喜歡喝汽水，享受氣泡的衝擊感，市面上也出現各種口味，例如葡萄、橘子、冰淇淋等，但你有喝過餃子口味的汽水嗎？日本廠商異想天開，推出一款煎餃口味的汽水，吸引不少人買來嚐鮮，但試過的民眾喝完後，五官全皺在一起，似乎無法接受。

根據日媒體「Jタウンネット」報導，位於栃木縣日光市的廠商「永井園」，在2019年10月推出「餃子汽水」（餃子サイダー），在栃木縣內的公路休息站、火車站等地方都能買得到，廠商更在海報寫著「日本最難喝的汽水」、「請當作懲罰遊戲來喝」等標語。

廠商表示，這款汽水以宇都宮有名的特產餃子為理念，當初在開發時，只是想著如何重現餃子的味道，讓民眾產生興趣，但並未思考到汽水是否好喝，而產品推出後，確實引起民眾好奇，「但這款汽水的味道實在是太濃了，建議在戶外開瓶飲用」。

試喝過的民眾表示，這款餃子汽水呈現黃色，從外觀上來看，並沒有什麼特別的地方，不過打開來後，就會聞到大蒜、醬油、辣椒油和醋混合的味道，以碳酸飲料來說，這款真的不好喝，但它確實複製出餃子的味道，「各種味道混合在一起，形成一種難聞的液體，聞起來像大蒜，味道殘留在口腔和胃部，揮之不去」，另外，還有不少網友在YouTube分享試喝心得，許多人喝完後，五官都糾結在一起。