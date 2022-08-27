現在不少人熱愛健身，甚至喜歡在網路分享健美照，吸引民眾關注，但有些可能只是「照騙」。伊朗一名30歲猛男，時常在IG分享自己強健的體格，吸引上百萬人追蹤，豈料近日他露面參加拳擊賽，模樣卻與照片差很多，而且上擂台僅2分鐘就被擊倒，讓粉絲看了相當錯愕，隨後他也急著刪除IG上的照片。

根據《每日郵報》報導，30歲加里比（Sajad Gharibi）被稱做「伊朗浩克」，身為舉重選手的他曾代表國家參加健美比賽，他經常在IG分享自己「壯碩如山」的身材，他自稱重達 390 磅（約178公斤），還曾經誇口他可以做為「秘密武器」，協助西方國家打倒恐怖組織ISIS。

加里比近日露面參加拳擊賽，獲得許多人關注，豈料他一現身後，所有人全看傻，加里比雖然身材高大，但不如照片中壯碩，而且登上擂台2分鐘就被擊倒，讓他當場情緒潰堤，加里比在場上無助的模樣，讓不少網友看傻眼，也質疑他的照片全靠修圖。

加里比慘遭各界網友出征砲轟後，悄悄刪光所有秀肌肉的照片，只留下幾張看起來比較「真實」的貼文，他先前曾計畫對戰39歲英國拳擊手福特（Martyn Ford），但兩人實際見面後，才發現身材懸殊，福特提到，「加里比確實很魁梧，可能超過114公斤，但並未壯碩到像照片一樣，我認為他是用Photoshop騙了全世界」，不過看到加里比上場時的「掉漆」表現，他也很擔心對方的心理狀態。