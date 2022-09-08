菲律賓近日有一隻畸形小豬誕生，牠的雙眼外凸且十分集中，最特別的是，除了原本的豬鼻子外，牠的額頭上還長了一個類似於象鼻的構造，腳也比一般的小豬還大，但這隻畸形小豬出生30分鐘後，就因無法正常呼吸而死亡。

根據《每日星報》報導，本月2日在內格羅斯島（Negros）誕生一隻畸形小豬，飼主戴琳（Dailyn Delada Desabille）受訪時表示，剛把這隻小豬接生出來，家人就對牠奇特的五官感到驚訝，牠的長相有別於其他12隻兄弟姊妹，雙眼外凸且非常集中、皮膚異常光滑，臉上除了原本的豬鼻子外，額頭處還有一個類似於象鼻的構造，腳掌和其他小豬相比也更大。

戴琳將這隻畸形小豬的照片分享到網路上，許多人都認為牠的怪異長相是一種幸運的象徵，能夠為戴琳一家帶來好運；但小豬本身就沒有這麼幸運了，牠出生後只存活了30分鐘，就出現難以正常呼吸的狀況，最終不幸死亡。

日前菲律賓也出現一隻畸形小貓，一名男飼主家的寵物貓生下一窩小寶寶，其中一隻小貓卻長出「猴臉」，不但2個眼睛連在一起，頭上還長有類似角的物體，且和畸形小豬一樣，在出生後30分鐘就死亡；有網友看到照片後，認為小貓長得像菲律賓民間傳說中的精靈「Engkanto」，可能會帶來厄運，不過飼主不以為意，反而打算將畸形小貓放在酒精罐中收藏。