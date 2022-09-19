豪豬的刺銳利又有倒鉤，讓不少想惹牠的動物吃足苦頭，不過近日網路上瘋傳一段豪豬「掉毛」的反差萌模樣，意外圈粉無數，只見豪豬甩動身體後，表皮上的尖刺瞬間成為暗器，不斷往四周瘋狂噴射，看起來就像牙籤灑落一地的樣子，讓網友打趣笑說「這比踩到樂高還刺激」。

國外臉書粉專「辛辛那堤動物和植物園」（Cincinnati Zoo & Botanical Garden）近日分享了一段豪豬甩刺的影片，只見豪豬當時在室內走動，接著就像狗狗甩水一樣，甩動表皮成千上萬的尖刺，緊接著一根根如同牙籤般的暗器瘋狂噴射而出。豪豬甩完後很快就離開現場，但地毯上卻遺留一地的尖刺。

事實上，這是一隻「樹豪豬」，而非擁有誇張長刺毛的「冠豪豬」，影片曝光後網友紛紛留言直呼「好硬派的掉毛」、「人家是掉毛牠是掉刺」、「樹豪豬！使出飛彈針」、「好像甩鬃刷的聲音」、「先生，你的牙籤掉了」。

豪豬又稱箭豬，表面上有一層角質素，嵌入在皮膚的肌肉組織，由於身上的尖刺相當銳利，容易刺進攻擊者的身體，加上刺帶有倒鉤，容易令刺插得更深，難以去除，一旦被刺中若不及時處理，恐會因為感染而死去。