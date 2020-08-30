常識告訴我們，在自然環境中無法完全去除的有毒有害物質，就可能進入食物或產品生產鏈。而瘦肉精這一類乙型腎上腺素受體致效劑，是人工合成用來促進牲畜成長、增加產量及瘦肉比例、與減少飼料使用量的毒性化合物，在不尊重牲畜飼養方式的國家仍然被普遍使用，當然更可能進入食物與產品生產端，這種給牲畜餵食毒物，增加消費者風險的作法，是對人類在教育與文明上的一大諷刺，所產生之相關肉品與產品堪稱「黑心商品」。

如今執政者在面對美中兩大國角力之戰略與台美經濟協議的考量壓力下，尚未看到任何協議達成與具體成果，就準備更全面開放美國進口的豬牛瘦肉精相關產品，也放棄了許多執政黨民代與地方首長不久以前還信誓旦旦對維護人民食安的初衷，是什麼樣的人性與政客心態才會造成這種決定？

如今就像是兩強在國門口相爭，國家領導人擔心擦槍走火時，自己竟也「進貢」鉅額軍費配合「擦槍增炮」一樣，令人感到匪夷所思，殊不知和平安全才是上策。尤其如此關係全民長期食安福祉的決定，卻是以行政命令規避了進入立法院討論程序的方式，在周末假期的時段對外公布，除顯示不尊重民意之外，或許也擔心暴露了執政黨民代與地方官員出爾反爾之真面目。

過去國內發生過多起食安問題，人民充分理解到源頭管理、邊境稽查、後市場管理是重要而起碼的關鍵做法；然而，面對大國的強力壓境，還能否真正落實入強國做到源頭管理？是否有足夠的人力、資源與技術配合邊境稽查及後市場管理？如此的「陽春行政命令」是否自貶自認「小國無食安」？更何況瘦肉精對幼兒、懷孕的婦女，以及有心血管疾病、糖尿病與荷爾蒙不平衡的弱勢族群影響尤其大，這不就成了「弱民無食安」？沒有更可行具體的制度、規範與做法，不能夠照顧到弱勢人民，這是開倒車的民主，或是獨裁？

雖然，多數國家仍然禁用，國際食品衛生法典（Codex）過去在高度爭議下，訂了萊克多巴胺（Ractopamine) 此瘦肉精的限值，但與美國本身所訂的限值是有差異的，勢必對未來管理的落實度增加困難。更何況瘦肉精高達數十種，較常為學術研究者所關切的對象約有7種，毒性與影響高低不一，未來是否會受大國壓力，而必須作更大的食安門戶開放？面對執政黨出爾反爾的作法，很難令人不擔心。

萊克多巴胺在生物體內，易累積於肌肉與肝、腎、肺、心與眼等臟器，需經由磺基化、甲基化與生成葡萄糖醛酸衍生物等生化反應進行代謝，產生至少4種殘毒代謝產物，豬牛肉與其臟器是否含有此化學物質殘留，必須連殘毒代謝物一起分析鑑定，因為如果未測到萊克多巴胺本體，並不表示牲畜體內原先不存在萊克多巴胺與其殘毒，因此技術層面頗高，所以未來管理執行面上勢必付出更高的代價；在未誠實呈現完整、具體的應對方案與作法前，加上台灣食品檢測之人力、資源與能力原本就比較封閉，未來是否能夠有效達到逕入強國以源頭管制，與執行複雜度極高的邊境稽查及後市場管理，令人懷疑。

（作者為國立台灣師範大學教授、CNS國家標準審查委員會委員兼主席）