無色覺醒》劉必榮：中印邊界衝突陰謀？國際拉攏圍堵中國？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第758集播出，由主講人劉必榮教授綜合評論理性分析：「中印邊界衝突陰謀？國際拉攏圍堵中國？」

中國大陸與印度因邊境矛盾緊張對峙，雙方競爭彼此互不相讓。近年來兩國的紛爭不只在國土問題上，更包含經濟與科技發展，也成為金磚五國雙方在大國崛起之競逐新領域。另外，國際局勢極端演變下，在美歐各強權國家間，拉盟印度圍堵中國大陸的全面發展，就顯得更為明顯。

2017年中印軍隊「洞朗對峙事件」事發已經兩年，當時紛爭在於中方在洞朗地區修建延伸道路，印方認為危及印度戰略地位，印度軍隊攜武器與推土機越過中印邊境錫金段，進入中國洞朗地區，試圖阻擋中國軍隊越過不丹邊境修路，導致雙方在邊境類武裝對峙超過七十天的時間。

然而時至今日，國際局勢上出現改變，以美國為首的國家開始透過外交的手段，圍堵中國大陸崛起發展，印度當然不會放過任何利用機會。印度總理莫迪（Narendra Modi）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等，曾透過視訊方式，召開第十五屆印度與歐盟高峰會。

印歐高峰會後，歐盟表示，印度不只是經濟夥伴，更是政治夥伴。莫迪更是不斷強調，印度與歐盟都擁有民主、多元化，及對國際制度的尊重、自由等普世價值觀。雖然未直接點名大陸，但也不能看出彼此對大陸的封鎖。國際強權拉盟圍堵中國大陸的發展就顯得更為明顯。

中國大陸在國際外交政策上，一向是希望國際成為一個多極的體系，打破以美國為首的規劃。在這樣的發展下，俄羅斯、歐盟、印度的角色就格外重要，中國外交政策，試圖將國際政治外交關係，打造成一個多邊的局面，但一度卻因香港問題的系列爭議，讓即使與中國大陸保持不錯貿易關係的德國，也只好選擇站隊印度。

此外，不僅在於國際外交政治問題爭的火熱，中印兩國的科技戰也受人關注。以印度作為世界人口基數第二大的新興市場，國際各大產業龍頭早已瞄準已久，甚至早已進入布局，搶食印度數位經濟大餅，甚至連大陸也不例外。阿里巴巴與騰訊等，早已進入印度布局。

但近期卻因中印兩國邊境問題與政治外交發展受到限制，隨之取代的就是美國科技龍頭大廠。當GOOGLE的CEO桑達爾．皮查伊（Sundar Pichai）與莫迪進行線上會面結束後，皮查伊對外表示，未來幾年GOOGLE將會在印度投資超過一百億美元，做為印度的數位基金，如此可見，印度未來在數位經濟市場的蓬勃。不僅僅只有GOOGLE，同為美國科技大廠的FACEBOOK臉書，在過去以來，也投資印度超過五十多億美元。

從許多面向觀察，印度與中國大陸的邊界衝突只是冰山一角，從軍事、科技、經濟等領域，我們都能看到中印兩國的競逐，而這個故事才剛開始，中印兩國往後的佈局，還很值得我們繼續關注。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！