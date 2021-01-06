《朝鮮日報》說台灣不靠大陸經濟成長世界第一，卻被踢爆去年是台灣有史以來，對大陸出口依存度最高的一年，對此民進黨的回應是，「這證明了中國需要台灣」。

馬政府時期台灣出口大陸是賣台，到了蔡政府就變成台灣好棒棒，這樣的雙重標準不讓人意外，但這次民進黨等於是說「除了中國的世界不需要台灣」，鬧了政治上的大笑話

台灣對大陸的出口依存度，從2015年的39%上升到2020年的43.8%，民進黨說這是因為台灣競爭力強，「中國需要台灣」；那麼世界上其他國家占台灣出口的比例減少了，按照民進黨的邏輯，難道「除了中國以外的世界，不需要台灣」？

簡單照樣造句，新南向18國占台灣出口的比重，從2015年的21.1%下降到17.7%，「新南向國家不需要台灣」；歐盟28國占台灣出口比重，從8.5%下降到7.5%，「歐盟不需要台灣」…。請問民進黨，可以這樣說嗎？

持平而論，進出口一定是交易雙方「互相需要」，民進黨不是完全說錯，但刻意不提台灣需要大陸的一面，又未免居心不良。在兩岸當前的政治僵局之下，台灣的對陸出口還能節節升高，真正證明的，是當年太陽花對大陸「以經逼政」的憂慮，是有些危言聳聽。

馬政府時期「林飛帆們」的論調是，當台灣的貿易過度集中在大陸，就容易被「溫水煮青蛙」，對岸會以經濟為籌碼，換取台灣在政治上讓步。如果這個憂慮符合現實，現在對岸不就是把台灣溫水煮青蛙；何志偉家的陽信銀行投資大陸，不就更容易被「以經逼政」嗎？

「林飛帆們」對台灣出口集中大陸不再關心，表示當年的太陽花運動，「反服貿」跟「反毒牛」一樣，都只是民進黨當下政治需求的產物，或者講的白一點，就是找個理由去扯馬政府後腿，換取民進黨的政治利益。

今天台灣真正的困境，不在於為什麼對大陸的出口成長，而在為什麼對其他國家，對歐盟、對新南向的出口比例減少了。台灣在經貿上的被孤立是現在進行式，這才是當年馬政府的「九二共識」，希望為台灣突破的障礙。

去年台灣的經濟成長，應該感謝的人很多，要感謝台灣的陳時中，也不能不感謝大陸的鍾南山。如果不是中國大陸有效的控制疫情，如民進黨經濟部坦承的「中國復工最早」，台灣那來的「被需要」，又怎麼會在服務業、觀光業停滯的2020年，還有出口大陸這樣一個大亮點？

「仇中」是民進黨最廉價的神主牌，但從任何角度來看，去仇一個出口43.8%的貿易夥伴，都是很莫名其妙的一件事。蔡英文總統說「開放萊豬已經沒有迴避不處理的空間」，其實台灣真正沒有迴避不處理空間的，是如何務實地看待兩岸關係。

從在野到執政，民進黨可以從「反毒牛」變成「萊豬好棒棒」；從「ECFA是糖衣毒藥」到「過去簽訂ECFA是好的」；既然民進黨這麼會髮夾彎，何不連「仇中」也來個大轉彎呢？

或者不用轉彎這個詞，用《兩岸人民關係條例》裡面的「大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土」，民進黨執政5年，依然保留「大陸地區是中華民國領土」的法律文字，擴展這樣務實的態度，能為台灣做出很多事。

（作者為野台製作人）