行政院長蘇貞昌親自向台灣人民掛牌保證的「豬肉儀表板」網站，才掛牌沒幾天，就被民進黨政府隱匿真相的作法，砸得粉碎。「豬肉儀表板」數據的這個「皮」若不存，民進黨政府所有推動的「豬肉產地標示」、「加強進口豬肉檢驗」等等作法的這些「毛」，也將失所附麗。

其實，眾所周知，民進黨政府為了圓開放美國含瘦肉精豬肉進口的這個謊，已經是謊話說盡。「豬肉儀表板」數據不實，說穿了，也就不過是連篇謊話的新篇章，不足為奇。台灣人如何確保自己吃得安全，還真的只能自求多福。

含瘦肉精的美國豬肉，要不要吃，無關藍綠，而是民眾的食安問題。可是民進黨政府從極力反對美國萊豬進口，到宣布開放進口，就充滿政治算計。發動網軍模糊進口美國萊豬的焦點，把開放進口的髒水潑到國民黨身上之外，還胡扯什麼美國人吃萊豬，也沒吃出什麼問題等等。

最令人厭惡的是，在宣布進口之初，民進黨政府還宣稱，不會讓美國進口萊豬，進入各級學校的營養午餐，但這樣最基本的保證，立馬被民進黨政府撕毀。如今，就連行政院長蘇貞昌親自掛牌保證的「豬肉儀表板」數據，都無法取信於民，我們政府的誠信，還真的比放羊的孩子還不如。

美國萊豬是不是已經進入台灣市場，就像醜媳婦總得見公婆一樣，本來就沒什麼好瞞的，即使瞞了今天，也過不了明天。政府應該做的，就是美國萊豬哪一天進口來，就公布哪一天進口了，就這麼簡單。

但沒想到這麼簡單的事，蘇貞昌1月4日親自公布的「豬肉儀表板」網站，卻立即搞騙人的手法。依據「邊境查驗自動化管理系統」網站的資料，明明1月4日就已經有5批美國各部位及項目的豬肉進口，但「豬肉儀表板」網站到了1月7日，都還顯示沒有美豬進口。

這樣不實的訊息，經過媒體揭發之後，不到50分鐘，行政院這個「豬肉儀表板」網站才更正，並顯示第一批美豬的進口數量。衛福部官員解釋，是因儀表板需要彙整衛福部、農委會與財政部關務署的3個官署資料，會有時間落差。

衛福部的官員還在解釋時間差的時候，說有些進口豬肉的業者，因為要配合倉儲物流，還會等7至8天才會到關務署領貨，所以，進口豬肉從檢驗、報關、領貨，到真正流入市面，也還有一段時間差。

真不知道民進黨政府掌權者的腦袋是怎麼做的，在解釋這個時間差上，還能說出這麼外行而且難以令人相信的話來。行政院或者衛福部的官員，或許不把時間視為金錢，但商場上「時間就是金錢」，則是牢不可破的金律。

如果照官員的思維，今年1月1日開放美豬的第一天，進口業者向美國下單，美國肉商必須花至少2到3個星期才能把豬肉運到港口裝船，而船再開怎麼快，也得花1個半月。然後，進口商再拖個1星期再去領貨。這麼一來，美國萊豬要進入台灣市場，至少得2到3個月。

但實際上，商人晚一天把肉品上市，就損失一天囤貨的成本， 早一天把肉品出手，就早一天收回資金。有任何有成本概念的進口商，應該早在民進黨政府宣布進口時，就已經下單買肉，而且趕在1月1日開放前的一刻，就已經運到我們港口，隨時報關，恨不得1月1日就把萊豬上市，賺錢。

據此，建議民進黨政府官員在圓謊的時候，得先學點商場常識，可別愈描愈黑，把整個政府可能僅剩的一點信用，都搭進去了。

（作者為資深媒體人）