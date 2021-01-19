美國總統當選人拜登20日宣誓就職，上任當天就會簽署12項命令，明顯衝著川普而來。這並不稀奇，4年前川普上台，也是立刻推翻歐巴馬不少政策。然而仔細審視可以發現，拜登這些新政，並未觸及眾所關注的對中政策，給人留下想像空間。

從一個角度看，這體現了拜登「內政優先」的施政步驟，完全合理。畢竟美國疫情嚴重、經濟虛弱，必須下猛藥以收速效，而氣候變遷、移民政策等俱為川普爭議措施，拜登上任後立予調整，也展現了他撥亂反正的決心。但美中關係在川普時代出現巨變，尤其蓬佩奧在任期最後動作頻頻，包括對台解除限制、對港擴大制裁等，在在都讓北京十分惱怒，也必然影響未來兩國的關係，拜登卻不急於處理，相當耐人尋味。

原因可能有兩個，其一是對中政策並非不重要，相反地是因它太重要但又複雜，不能操之過急；其二是川普任上不斷拋出敵中措施，拜登雖不願「川規拜隨」，但在美國7成反中的社會氛圍下，他也不能急於更張，否則隨時招來親中罵名。何況拜登既奉行多邊主義，更不可能還未與盟邦磋商之前就率爾操觚。

在此情勢下，不難理解川普任內留下的對中「地雷」，對拜登來說將是可攻可守的籌碼。一方面它確實是一種障礙，阻礙美中關係回到常態，但也可以成為拜登的法碼，用來校正對中關係。對台灣來說，最需關注的則是，等到拜登新政穩住陣腳後，將會有什麼樣的對台政策？

拜登是國際外交老手，曾參與當年《台灣關係法》的立法，對台海問題並不陌生。最近獲他任命為白宮國安會議「印太事務協調官」的侃貝爾，上月視訊出席在台北舉辦的「2020年台美日三邊印太安全對話」時，曾強調「不了解台灣重要性的時代已經過去」，並稱美國「重新定位」的過程已經開始，拜登政府將延續川普政府在區域的作為，包括強化台美合作及信守對台灣的承諾。這是否代表美國對台海的「戰略模糊」路線，將朝向「戰略清晰」發展，值得留意。

但拜登能如何使戰略清晰？正如哈佛大學教授艾利森所稱，一國兩制已經走到盡頭，拜登明白只有一個中國，美國不會承認台灣獨立，拜登政府的挑戰是如何擬定另一套外交策略，能突破一國兩制的架構，讓美中台三方都能和平共榮，這才是最重要的。

就此而言，蓬佩奧取消美台交往限制，又以「自由中國」稱呼台灣，恐怕不能只以臨去秋波來看待。未來拜登政府極可能是以蓬佩奧的聲明為基礎，制定與台灣交往的更新指南。從政策演進的角度，這會是美國脫離傳統「一中」束縛的重大一步。

簡單說，未來美國還是會遵行它的一中政策，但美國所稱的一個中國，並不完全等同於中華人民共和國，也可以涵蓋在台灣的中華民國，有機會形成美國版的「一中各表」，就像1971年到1978年美國在兩岸的情況。當時美國仍與中華民國有正式邦交，同時又在北京成立連絡處作為過度性的外交機構。未來美國在台協會（AIT）就是美國在台灣實質上的大使館。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）