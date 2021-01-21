主管美國之音的上級單位美國全球媒體署（U.S. Agency for Global Media）署長派克（Michael Pack）今天2021年1月20日在拜登上任總統没幾分鐘就被命令遞交辭職信。

派克2018年被川普任命為全球媒體署代理署長，2020年5月通過參議院正式任命。全球媒體署下屬美國之音、古巴廣播辦公室、自由歐洲電台/自由之聲、自由亞洲電台，以及中東廣播電台等國際廣播電台。

派克任職後，解雇了下屬美國之音等機構的負責人，換之以忠誠川普的保守主義分子。他也曾花了數百萬美元去調查該署的員工，並取消了讓美國之音長期以來得以維持獨立新聞報導和屏蔽美國之音免受政治影響的規矩，將美國之音等電台政治化，宣傳美國第一和愛國主義。

派克在就任全球媒體署署長之前，派克本人是紀錄片製片人，今年1月8日，派克被華盛頓地區檢察長指控將4百萬經費通過一個他私人控制的非營利組織轉給他自己的紀錄片公司。同時五位民主黨和共和黨總統任命的前台長聯名寫信給拜登，警告拜登「派克是美國5個對外電台信譽和職業操守的長期威脅」。

拜登當選後，請時代周刊的前行政編輯和前副國務卿理查.史丹革 (Richard Stengel) 牽頭負責全球媒體署事務。

派克20日下午2:00按照新政府要求，遞交辭職信。要求派克辭職顯然是拜登政府第一波的改變。派克的任期仍有兩年半才到期。派克雖然是2018年就被川普任命，但他直到去年夏天才獲得國會同意。

（作者為美國華人學者）