全球大變局下，2020年大陸是全球唯一經濟正成長的主要經濟體，GDP一舉超越百兆元人民幣。依據聯合國貿易和發展會議發布的報告，去年全球外國直接投資驟減42%，大陸卻出現4%成長，達1630億美元外資，居全球之首，成為穩定全球經濟的正能量。大陸有效抗疫，經濟強勁復甦，展現了經濟韌性與體制優勢，其中更蘊含著對全球和兩岸的共同發展機遇。

兩岸做大共同經濟蛋糕

去年底召開的中共十九屆五中全會，擘畫了大陸未來5至15年經濟社會發展藍圖，提出了到2035年基本實現現代化的遠景目標。中央經濟工作會議進一步強調了新發展階段、新發展理念和新發展格局。可以預見，在「雙循環」格局下，擴大內需將成為大陸的戰略基點，圍繞這一基點，大陸將大力發展數位經濟，加大新型基礎設施投資力度；加大新一代資通訊技術、人工智慧、新能源汽車、數據中心等領域投資；將大力挖掘城市群潛力，推動新型城鎮化和城鄉區域協調發展。同時，科技創新將發揮關鍵作用，大陸將致力於發展核心技術，突破美國技術壁壘，以確保產業鏈安全。

在新發展格局下壯大、升級中華民族經濟，台商台企不能缺席，且應成為主角，兩岸應積極創造做大共同經濟蛋糕的天時、地利、人和條件。

首先，兩岸經濟在疫情威脅及中美貿易摩擦不利情勢下，經濟依存度反而成長，2020年兩岸進出口貿易額同比成長14.3%。其中大陸對台出口601.4億美元，同比成長9.1%；大陸自台灣進口2006.6億美元，同比成長16.0%。去年全年台資赴陸投資額共約59.6億美元，亦同比成長41.5%。顯示台商仍看好大陸市場，「兩岸經濟脫鉤論」顯然不成立。

其次，台灣經濟需走出去。台灣是淺碟型經濟體，經濟發展需要充分整合利用內外資源與市場。背靠大陸，廣闊的資源、市場和地理位置是台灣得天獨厚的條件。面對全球疫情衝擊和全球化按下暫停鍵，區域化進程加速推進的情勢，前往大陸尋找鏈接合作才是根本出路。

第三，大陸對台商台企的政策支持力度只增不減。無論兩岸政經格局如何演變發展，大陸推進兩岸融合發展的思路沒有改變，始終堅定以兩岸同胞福祉為依歸。從促進兩岸經濟文化交流合作的「31條」、「26條」，到幫助台企復工復產的「11條」新舉措等，大陸不斷完善台企台商融入大陸的政策體系。「十四五」規畫綱要明確提出，「加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場」、「支持台商台企參與『一帶一路』建設和國家區域協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市」等。

切實提升台胞的幸福感

在這些優勢下，一方面台商台企可主動求變、積極融入，尋找兩岸產業的連結點。將大陸從生產基地的定位向主要市場來轉型和布局，分享大陸擴大內需的紅利，透過融入大陸雙循環體系來開拓國際市場。RCEP生效後，相關產業要防止被邊緣化，宜與大陸共同擴展在東協、歐洲、東北亞地區的經濟合作版圖。在核心科技領域，則是兩岸加強深度產業融合的契機，新基建領域台企台商參與的機會很多。

另一方面，大陸也要進一步將惠台政策細化並追蹤落實。未來，大陸料將繼續推出更多完善保障台胞同等待遇的政策，在支持台商台企參與「一帶一路」建設和區域協調發展戰略上也會進一步加大政策力度。在政策制訂上也應更人性化更細緻一些，在實施過程中需針對台商、台企建立效果追蹤、意見回饋評估機制，持續優化，切實提升台胞的獲得感、方便感、幸福感。

大陸全國政協主席汪洋在此次對台工作講話中特別提到了執行力，要求「壓實責任，加強協調」，把相關決策部署不折不扣地落到實處。未來惠台政策見效可期，台商應把握大陸新發展格局的機會。